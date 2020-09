Avantis Coopérative dresse un bilan positif après 21 mois d’opération

La première assemblée générale annuelle des membres d’Avantis Coopérative, qui s'est tenue en mode virtuel ce mercredi 16 septembre, a été l’occasion pour les dirigeants de la coopérative de présenter les résultats de l’année 2019 et d’effectuer une revue de la deuxième année en cours.

Le défi de la première année ayant été plus grand qu’anticipé, la deuxième année est consacrée à poursuivre l’intégration et la consolidation des activités, tout en s’adaptant à la situation économique préoccupante provoquée par la pandémie en cours. Un exercice de saine gestion qui porte fruits.

Ainsi, l’année 2018-2019 s’est conclue par un chiffre d’affaires consolidé de 486 M$ et un excédent net d’exercice de 2,1 millions $.

Considérant les défis de la première année d’Avantis, ces résultats, bien que positifs, demeurent en deçà de ce qui avait été escomptés. Les défis d’adaptation à la première année ont été plus grands qu’anticipés, conjugués à des conditions de marché défavorables en 2019, notamment en production porcine et dans les matériaux de construction.

Considérant aussi la situation, les membres ont accepté en assemblée qu’aucune ristourne ne leur soit versée pour cette première année, confiants que le plan de consolidation de la coopérative sera bénéfique. Après neuf mois d’opération de la deuxième année de la coopérative, les membres ont pu constater un net progrès.

« Un plan rigoureux d’amélioration des résultats a été mis en place dès le début de l’année 2019- 2020 et les membres ont confiance en leurs dirigeants pour atteindre les objectifs attendus d’une grande organisation comme Avantis », a mentionné aux membres le président de la coopérative, Denis Lévesque.

De son côté, le chef de la direction, Gaétan Roger, a souligné que « l’année en cours présente des fluctuations de marché importantes et une situation économique préoccupante provoquée par la pandémie, ce qui nous oblige à faire preuve d’une grande prudence. Les efforts déployés pour livrer notre plan rapportent des résultats positifs. Après les neuf premiers mois d’opération, nos résultats de l’année en cours présentent une amélioration de 72% comparés à la même période l’an dernier, ce qui nous permet d’anticiper des résultats de fin d’année plus satisfaisants. »

Parmi les projets de l’année en cours, notons la préparation de la mise en place d’un partenariat régional pour la division agricole avec Sollio Agriculture (division de Sollio Groupe Coopératif, auparavant La Coop fédérée), lequel prendra effet le 2 novembre prochain.

Du côté de la division Machinerie, la construction d’un nouvel établissement à Saint-Augustin-de-Desmaures, a débuté en juin dernier afin de regrouper les deux centres de machinerie de la région de Québec. Ce projet devrait être terminé en décembre pour une ouverture au printemps suivant.

Nouvelle relève féminine au conseil d’administration

Le conseil d’administration, dans le cadre du processus électoral ayant lieu dans le cadre de l’assemblée générale annuelle, accueille une nouvelle administratrice, Justine Marquis, productrice laitière et acéricole, copropriétaire de Ferme Lorka (2014) inc. à Sainte-Croix.

Parmi les bâtisseurs de la première heure d’Avantis Coopérative, deux administrateurs ont tiré leur révérence à la fin de leur mandat. Il s’agit du 2e vice-président, Richard Dion, producteur laitier de Saint-Gervais et de Roland Morneau, producteur de porc de Saint-Roch-des-Aulnaies. Deux producteurs agricoles fortement impliqués dans leur milieu et qui ont su faire avancer à leur manière la coopération agricole.

Bourses à la relève agricole

Rappelons qu’Avantis Coopérative poursuit son implication auprès de la relève agricole, une priorité pour maintenir le dynamisme de l’agriculture dans nos régions, assurer la pérennité des fermes et contribuer à la prospérité des familles agricoles sur son territoire.

Par le Fonds coopératif d’aide à la relève agricole, en partenariat avec Sollio Groupe Coopératif, Avantis a remis 167 371$ en bourses à 33 jeunes agriculteurs. La liste des récipiendaires des bourses 2019 du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole, remises en 2020, se trouve au www.avantis.coop.

Soutenir les communautés où elle se trouve fait partie des priorités. C’est pourquoi plus de 130 000$ ont été versés en 2019 sous différentes formes à des organismes agricoles, sociocommunautaires et de développement économique pour contribuer à soutenir des initiatives structurantes pour le milieu.

Avantis Coopérative compte plus de 15 000 membres producteurs agricoles, entrepreneurs et consommateurs ainsi que sur l’expertise de 1 100 employés. La coop est présente dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, des Laurentides, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et au Nouveau-Brunswick.

Opérant plus de 110 places d’affaires sous les bannières Sollio Agriculture, BMR, New Holland, Wacker Neuson, Sonic et Supersoir, Avantis Coopérative est la plus importante coopérative membre du réseau de Sollio Groupe Coopératif.