Campagne de pommes 2020 du Club Rotary de Saint-Georges

Il reste deux semaines pour commander des sacs de pommes au profit du Club Rotary de Saint-Georges.

La campagne de financement propose d'acheter des caisses de pommes au prix de vente de 50 $ pour une caisse de 24 lbs (comprenant six sacs de quatre livres) Mcintosh et/ou Cortland. Les livraisons seront faites dans la semaine du 12 octobre.

Il est possible de passer commande auprès d’un membre du Club Rotary ou à l’adresse suivante : [email protected]

Le Club Rotary Saint-Georges est une association d'hommes et de femmes d'affaires et de représentants de professions libérales, unis par une volonté commune d'aider leur prochain, d'encourager le respect de normes éthiques strictes dans l'exercice de toute activité professionnelle et d'œuvrer au progrès de la bonne volonté et de la paix dans le monde, objectifs qui se définissent parfaitement dans la devise « servir d'abord ».

La fondation du Club a été parrainée en 1944 par le Club de Québec et oeuvre maintenant depuis plus de 75 ans.