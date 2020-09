Québec octroie plus de 3,9 M$ à Clermond Hamel ltée

Le gouvernement du Québec vient d'octroyer une contribution financière totalisant plus de 3,9 M$ à Clermond Hamel ltée de Saint-Benoit-Labre. Les sommes, provenant du Programme Innovation Bois (PIB), du programme ESSOR et d'Investissement Québec, permettront à l'entreprise beauceronne de donner suite à des projets de modernisation dans ses divisions Busque & Laflamme et Bois Hamel.

Le projet de Busque & Laflamme consiste à remplacer certains séchoirs désuets par un seul de type « contre-courant ». Cet équipement se caractérise par le fait que le séchage s'effectue en continu alors que des lots de bois en mouvement sur des rails se croisent à l'intérieur du séchoir.

Cet investissement, estimé à 4 M$, bénéficie d'une aide financière de plus de 1,7 M$ dans le cadre du PIB. Le projet se réalise à l'usine de Busque & Laflamme de Saint-Benoît-Labre, laquelle se spécialise dans les opérations de rabotage et de séchage du bois.



Quant à la division Bois Hamel de Saint-Éphrem-de-Beauce, elle entend procéder à un agrandissement de ses installations et à l'ajout de différents équipements. Pour l'entreprise, cet investissement de plus de 3,3 M$ représente un pas important qui lui permettra de demeurer à l'avant-garde en matière de fabrication de charpentes et structures en bois massif.

En ce qui concerne ce dernier projet, la contribution gouvernementale se détaille comme suit : le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs accorde une somme de 716 652 $ par l'entremise de son Programme Innovation Bois; le ministère de l'Économie et de l'Innovation octroie un prêt sans intérêt de 760 000 $ par l'entremise du programme ESSOR; Investissement Québec consent un prêt de 760 000 $ à même ses fonds propres.

« Depuis cinq générations, nous transformons le bois résineux en bois de construction de qualité. Afin d'offrir à nos clients ce qui se fait de mieux, il est primordial de nous tenir à l'affût des nouvelles technologies de production. Les investissements réalisés dans nos installations contribueront à placer nos entreprises comme leaders dans la transformation du bois au Québec. Ces contributions financières nous permettront de poursuivre la croissance comme nous l'avons fait ces 130 dernières années. Le bois, c'est notre force », a indiqué Carmin Hamel, président de Clermond Hamel ltée, dans le communiqué de presse de l'annonce.

« L'apport économique de cette institution dépasse les frontières régionales. C'est l'ensemble de l'industrie québécoise des produits forestiers qui sortira gagnante de ces investissements », a pour sa part salué Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.