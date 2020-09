Reprise du comité consultatif agricole de Nouvelle-Beauce

La MRC de la Nouvelle-Beauce relancera cet automne les activités de son comité consultatif agricole (CCA).

Le CCA actuel est composé de huit personnes, soit trois membres du conseil de la MRC, quatre producteurs agricoles et une citoyenne.

Leur mandat est d’analyser la modification des lois et des règlements qui influencent la protection du territoire et des activités agricoles pour ensuite formuler des recommandations au conseil de la MRC.

Le CCA devra donc se pencher sur l’agrotourisme, sur le récréotourisme, sur le logement en zone agricole et la cohabitation harmonieuse entre producteurs agricoles et résidants ainsi que sur l’agroenvironnement, les changements climatiques, la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, etc. Les demandes d’exclusion pour les agrandissements de périmètres urbains font aussi partie des sujets qui seront abordés.

De plus, le schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR), en vigueur depuis mai 2005, devra être révisé à nouveau.

Par ailleurs, la MRC de La Nouvelle-Beauce a reçu depuis cinq ans plus d’une soixantaine de demandes d’évaluation pour l’inclusion d’une propriété à l’intérieur d’un îlot déstructuré (article 59 de la LPTAA) et pourrait déposer une quatrième demande à la CPTAQ.

Dans ce contexte, le CCA se réunira et analysera chacune des 60 demandes faites à la MRC. Par la suite, le comité aura à recommander au conseil la suite des démarches à réaliser avec chacun des dossiers (rejet ou acceptation de la demande) et informer le citoyen des résultats de l’analyse et de la recommandation du conseil.

Finaliste au concours Inspiration MMQ en gestion des risques 2020

La MRC de la Nouvelle-Beauce s’est classée parmi les cinq finalistes au concours Inspiration Mutuelle des Municipalités du Québec en gestion des risques 2020 grâce à son projet de gestion documentaire.

En effet, les inondations d'avril 2019 et la relocalisation du siège social ont révélé certains enjeux d’accès à l’information et d’espace physique pour les documents en papier lorsque la MRC fait face à des sinistres graves.

L'équipe a donc revu ses méthodes de classement et d'archivage de documents pour prendre un virage numérique. Grâce à l’embauche d’une experte en archivistique, une nouvelle gestion intégrée des documents a été implantée (support papier et numérique) et plusieurs procédés ont été informatisés.

L'espace physique et virtuel a été optimisé tout en respectant les normes d'archivage et d'intégrité des documents. Cette démarche a d’ailleurs grandement aidé la MRC à poursuivre ses opérations lors du confinement au printemps dernier.