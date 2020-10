La campagne d'achat local se poursuit en Nouvelle-Beauce

L'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Beauce (CCINB) est en mode organisation d'un Marché de Noël extérieur qui aura lieu les samedi 28 et dimanche 29 novembre de 9 h à 17 h dans le stationnement du IGA Veilleux de Sainte-Marie.



Les commerçants de la Nouvelle-Beauce pourront ainsi vendre de beaux cadeaux à la population pour le Temps des Fêtes. Ceux-ci doivent rapidement réserver leur place car seulement huit espaces de location sont disponibles sur le principe du «Premier arrivé, premier servi».



Pour plus d'informations sur les tarifs ou la marche à suivre, veuillez communiquer directement avec Katherine Jacques à la CCINB. Notez que cet événement se tiendra en respectant les normes sanitaires en vigueur.