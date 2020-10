Nouveau service en innovation et développement au CLD Robert-Cliche

Les entreprises du centre de la Beauce ont maintenant accès à un nouveau service et expertise pour encourager l’innovation et les inciter au changement grâce à l'accueil au CLD Robert-Cliche de Hari Randrianarisoa à titre de conseiller à l’innovation et au développement.

Cette nomination résulte de la volonté de la MRC et du CLD Robert-Cliche à créer un terreau fertile à l’innovation sur son territoire. Une orientation prioritaire pour soutenir les entreprises dans leurs défis de croissance et assurer leur pérennité.

Dans un premier temps, l’information et la sensibilisation seront au cœur des actions pour permettre d’initier et d’ouvrir la culture entrepreneuriale à l’innovation. L’objectif est de faire connaître et comprendre concrètement les potentiels dont elle regorge.

Un cercle d’innovation est aussi nouvellement formé afin que différents représentants d’entreprises puissent se partager leurs démarches innovatrices et s’inspirer entre elles.

Un soutien technique sera également offert pour soutenir les entreprises dans leur processus d’automatisation.

Rappelons que la MRC et le CLD Robert-Cliche ont commandé l’an dernier un rapport d’une consultante externe pour dresser le portrait de l’avancement des entreprises quant à l’intégration des nouvelles technologies et des nouveaux procédés.

Un retard des entreprises a été marqué quant à l’innovation technologique, soit plus précisément

la robotisation ou l’automatisation. Cela est sans surprise puisqu’il est remarquable dans l’ensemble du Canada qui occupe le 18 e rang mondial dans le domaine.

L’embauche d’un nouveau conseiller à l’innovation et au développement vise donc à inciter le changement de culture entrepreneuriale.

Natif de Madagascar, Hari Randrianarisoa est en sol québécois depuis 22 ans. Titulaire d’un baccalauréat en physique, d’une maîtrise en sciences appliquées et d’un doctorat dans le domaine des sciences de l’ingénieur, il a été impliqué dans le transfert de technologie et la commercialisation des innovations au sein de l’Université Laval et chez Gestion SOVAR. Pendant 10 ans, il a accompagné des entrepreneurs pour de l’aide au démarrage de projet d’innovation technologique.

Avec son excellente connaissance de l’écosystème de l’innovation au Québec et son réseau déjà établi, il sera un allié pour les entreprises de la MRC. C’est d’ailleurs avec cette motivation qu’il rejoint l’équipe du CLD Robert-Cliche. « L’innovation accompagnée du développement durable me tient beaucoup à cœur et rejoint directement la mission, le plan d’action et la vision du CLD » a confié le nov

Il est à préciser que le nouveau service d’innovation et de développement vise les entreprises des différents secteurs d’activités soient le manufacturier, les commerces et services, les entreprises agricoles, les entreprises d’économie sociale, etc.

Le concept d’innovation englobe autant l’industrie 4.0, la technologie que l’ensemble des procédés de gestion, de commercialisation et de ressources humaines, etc.

Ce nouveau service s’inscrit directement dans la mission du CLD Robert-Cliche qui est de stimuler l’économie de la MRC Robert-Cliche en favorisant l’entrepreneuriat et le développement local. Les entreprises de tous les secteurs, et ce peu importe leur phase de croissance, ont accès à du service-conseil, du financement, du mentorat pour entrepreneurs, du réseautage d’affaires, etc.