Nouveau transport vers les centres d'achats de Sainte-Marie, Saint-Joseph et Beauceville.

La MRC de La Nouvelle-Beauce et la MRC Robert-Cliche ont implanté, sous forme de projet pilote, un service de transport vers les centres d’achats de leurs territoires, soit les Galeries de la Chaudière à Sainte-Marie, le Carrefour Saint-Joseph et la Place Beauceville.

Offert à la population depuis cette semaine, ce service est disponible du lundi au vendredi entre 9 h et 15 h, sauf les jours fériés.

Les usagers devront réserver leur place par téléphone auprès de Mobilité Beauce-Nord. La réservation doit se faire au plus tard la veille du déplacement avant 11 h.

Le transport (aller/retour) est effectué par les entreprises de taxis qui effectuent déjà des déplacements en transport adapté pour Mobilité Beauce-Nord.

Le service est offert en tenant compte de la disponibilité des transporteurs tout en priorisant d’abord les usagers du transport adapté.

Afin de respecter les normes sanitaires reliées à la COVID-19, le port du masque est exigé à l’intérieur du véhicule de taxi et le nombre de passagers par véhicule est réduit.

Les frais de transport sont payables directement au chauffeur de taxi lors de l’embarquement dans le véhicule, et ce, en monnaie juste (pas de remise de change). La tarification applicable pour ce nouveau service est de 5 $ pour un déplacement dans la même municipalité, 10 $ pour un déplacement intermunicipal de 0 à 25 km et 15 $ pour un déplacement intermunicipal de 26 km et plus.

Les points d’embarquement/débarquement sont les hôtels de ville de la plupart des municipalités de la Nouvelle-Beauce (Frampton, Saint-Bernard, Saint-Elzéar, Saint-Isidore, Sainte-Hénédine, Sainte-Marguerite, Sainte-Marie, Saints-Anges, Scott et Vallée- Jonction) et de Robert-Cliche (Beauceville, Saint-Alfred, Saint-Frédéric, Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Jules, Saint-Odilon, Saint-Séverin, Saint-Victor et Tring-Jonction).

Pour Sainte-Marie, on compte aussi le dépanneur Couche-Tard à l’intersection de la route Carter, le Tim Hortons à l’intersection de la route Cameron, le dépanneur Alimentation du Pont et le Bureau d’information touristique

Pour Saint-Isidore, on ajoute l’épicerie Alimentation du Manoir alors que pour Saint-Joseph-de-Beauce, le dépanneur chez Gildor et le dépanneur du Palais font partie des points de ralliement.

Enfin, le dépanneur Irving et le restaurant Valentine de Beauceville sont des postes d’embarquement/débarquement.

À noter que ce service n’est pas de type porte-à-porte afin de respecter les modalités du programme d’aide financière du ministère des Transports du Québec.