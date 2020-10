Lily : déjà entrepreneure à 7 ans

La Beauce est reconnue pour ses entrepreneurs, comme Lily, âgée de seulement 7 ans et résidente de Scott qui s'est lancée depuis quelques jours dans la création de pinces pour tenir les masques.

La jeune Lily est venue en entrevue au bureau d'EnBeauce.com, accompagnée de son papa François, pour parler de ses créations.

Ce projet a commencé à cheminer dans la tête de Lily, lorsque dès la reprise de l'école en septembre, elle a remarqué que la gestion des masques en classe n'était ni simple ni pratique.

Ses parents lui ont alors proposé de réfléchir à une solution pour ce problème et elle a eu une idée : « Il faudrait comme une corde pour tenir le masque à notre cou. »

François est lui-même entrepreneur. Il a voulu encourager sa fille à matérialiser son idée et lui a proposé de financer son prototype ainsi qu'un petit inventaire pour produire et vendre autour d'elle.

Lily a alors commencé par en faire un pour elle, puis elle en a offert un à sa professeure. Au fur et à mesure son père lui a créé un site internet Cool ton masque, sur lequel il est possible d'acheter ses attache-masques.

« Le but de cette expérience c'est de lui faire exercer ses aptitudes scolaires et artistiques ex. calculer, écrire, organiser et de se pratiquer à faire des présentations. » A-t-il énoncé. « C'est une création familiale en réalité et on l'encourage à prendre le lead et à s'impliquer dans tout ce que l'on fait. C'est elle qui choisit les couleurs, c'est elle qui design etc. »

Lorsque nous lui avons demandé si elle était contente d'avoir entrepris cela, elle a répondu en souriant qu'elle était fière d'elle.

Lily et sa famille ont déjà vendu plusieurs dizaines d'attache-masques au Québec en une semaine et demie seulement. D'ailleurs plus d'une centaine d'autres sont en préparation. Par conséquent, ils sont déjà en discussion avec l'atelier Coup de pouce à Sainte-Marie pour accélérer la production des attache-masques.

« Après la pandémie comme récompense à ce projet je souhaiterais partir en voyage avec ma famille » a finalement confié la jeune entrepreneure.

Il est à noter que les bénéfices générés par cette initiative seront utilisés pour les projets futurs de Lily , comme pour ses études par exemple. « Les fonds seront préservés dans un compte bancaire spécial à cet effet. » A expliqué François.

Le voyage familial est une récompense offerte par ses parents.