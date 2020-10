Manac vient de livrer sa 200 000e semi-remorque

L'entreprise Manac vient de franchir une nouvelle étape de production de son histoire avec la livraison de sa 200 000e semi-remorque fabriquée à sa principale usine, celle de Saint-Georges.

« Il s'agit d'une étape importante non seulement pour notre entreprise, mais également pour nos nombreux employés dévoués et fidèles clients. Manac a été fondée par mon père Marcel ici-même à St-Georges en 1966. La première semi-remorque Manac a été produite dans une grange derrière la maison familiale, et, 54 ans plus tard, nous avons construit la 200 000e semi-remorque. C’est une belle aventure jusqu’à présent », a déclaré Charles Dutil, président et chef de la direction de Manac, par voie de communiqué de presse.

La 200 000e semi-remorque est une remorque à grumes à trois essieux, vendue et livrée au plus ancien concessionnaire américain du fabricant beauceron, Hale Trailer Brake and Wheel, dont le siège social est dans l’État du New Jersey et qui opère 11 succursales sur la côte Est.

L’usine principale de Manac à Saint-Georges est considérée comme l’une des plus polyvalentes de l’industrie. « Nous disposons de 5 chaînes de montage distinctes qui nous offrent la flexibilité de produire différents modèles de semi-remorques à tout moment. Nos installations ont fait l’objet de plusieurs agrandissements pour répondre à la demande croissante des clients ainsi qu’au volume supplémentaire provenant de nouvelles conceptions et produits », d'ajouter le pdg de Manac.

La stratégie d'acquisition proactive a permis à l'entreprise beauceronne, au cours des 20 dernières années, d'acheter les remorques CPS au Missouri, Trailmobile, Liddell Canada, Peerless et plus récemment Alutrec et Cobra.