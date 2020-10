13 employés positifs à la COVID-19 au Costco de Saint-Romuald

La Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches informe la population qu’il y a eu récemment 13 cas positifs de COVID-19 chez le personnel du magasin Costco du quartier Saint-Romuald, à Lévis.

Les employés testés positifs, ainsi que leurs contacts, ont été placés en isolement et un dépistage de l’ensemble des travailleurs du magasin se fera à compter de ce vendredi 9 octobre 2020.

La Direction de santé publique souligne que le risque pour les clients ayant fréquenté l’entreprise est jugé très faible.

Les mesures de prévention et de contrôle mises en place par l’entreprise sont rassurantes afin de limiter la propagation du virus auprès de la clientèle.

Seuls les clients qui ressentent des symptômes liés à la COVID-19 et qui ont fréquenté le Costco entre le 25 septembre et le 8 octobre 2020 sont invités à prendre un rendez-vous pour un test de dépistage en composant le 1 877 644-4545.

La santé publique travaillera en étroite collaboration avec la direction de Costco pour réaliser le dépistage des employés.

Par ailleurs, l’entreprise a déjà désinfecté l’ensemble de ses espaces et continue de le faire en proactivité en plus de faire appliquer, de façon tout à fait adéquate, les mesures de protection à ses travailleurs et clients.