Plus de 6,7 M$ versés aux municipalités de la Beauce pour limiter les impacts de la pandémie

Les députés de Beauce-Sud et Beauce-Nord, Samuel Poulin et Luc Provençal, ont annoncé qu’une aide financière totale de 6 726 642 $, financée à parts égales entre les gouvernements du Québec et du Canada, sera octroyée aux 45 municipalités des deux circonscriptions.

Grâce à cette aide, les administrations municipales pourront couvrir directement leurs dépenses occasionnées par la pandémie, comme les hausses de coûts liées à la sécurité publique, aux adaptations de bâtiments, à l’opération de camps de jour municipaux et aux processus démocratiques dans les municipalités (conseils municipaux, élections partielles et générales).

La ville de Saint-Georges obtiendra 1 936 601 $ grâce à cette aide, soit le plus gros montant du secteur de Beauce-Sud qui totalise 3 548 615 $.

Qui plus est, Beauceville se verra verser 329 762 $ par ce programme.

Puis, Sainte-Marie aura à son tour 803 638 $ correspondant au plus gros montant de Beauce-Nord qui compte au total 3 178 027 $ d'aide pour ses municipalités.

Ce soutien vise également à compenser les pertes de revenus des municipalités, comme les revenus de permis, des droits sur les mutations immobilières, des amendes et pénalités et des stationnements.

« La pandémie mondiale est difficile pour tous. Nos municipalités doivent pouvoir maintenir les services à notre population et continuer de se développer. Depuis notre arrivée, nous avons versé des montants records aux municipalités de la Beauce et notre gouvernement poursuit ses efforts avec ces nouvelles sommes. Que ce soit les services de proximité, les camps de jour ou l’aide pour de nouvelles infrastructures pour nos jeunes et nos aînés, nous nous donnons les moyens de nos ambitions. Rien ne va nous arrêter pour faire progresser la Beauce. » De dire Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

« À titre d’ancien maire, je suis conscient que nos municipalités beauceronnes n’avaient pas prévu en 2020 des dépenses liées à une pandémie. Ces dernières ont déboursé des montants importants pour rendre les équipements et bâtiments municipaux « aux normes » de notre nouvelle réalité « COVID-19 ». Je suis convaincu que ces montants seront bien accueillis de la part de nos 45 municipalités et seront un baume pour l’élaboration des budgets 2021. » A exprimé Luc Provençal, député de Beauce-Nord.

L’aide financière pour l’ensemble des municipalités du Québec est de 800 M$. Elle découle d’une entente survenue entre les gouvernements du Québec et du Canada en vertu de l’Accord sur la relance sécuritaire. Ainsi, une enveloppe de 2,3 G$ sera mise à la disposition des municipalités et des organismes de transport collectif pour pallier les pertes de revenus et les dépenses occasionnées par la COVID-19. Une annonce à cet effet a eu lieu le 25 septembre dernier.

Enfin, pour chaque municipalité, le montant de l’aide a été déterminé selon une approche mixte qui tient compte de deux facteurs, soit du poids démographique et des impacts de la pandémie.

BEAUCE-SUD Courcelles 43 421 $ La Guadeloupe 90 136 $ Lac-Poulin 14 256 $ Notre-Dame-des-Pins 94 690 $ Saint-Benjamin 52 246 $ Saint-Benoît-Labre 90 502 $ Saint-Côme-Linière 172 617 $ Sainte-Aurélie 46 730 $ Sainte-Clotilde-de-Beauce 29 345 $ Saint-Éphrem-de-Beauce 120 914 $ Saint-Évariste-de-Forsyth 31 025 $ Saint-Gédéon-de-Beauce 110 515 $ Saint-Georges 1 936 601 $ Saint-Hilaire-de-Dorset 4 879 $ Saint-Honoré-de-Shenley 82 627 $ Saint-Ludger 53 280 $ Saint-Martin 127 108 $ Saint-Philibert 19 519 $ Saint-Prosper 184 367 $ Saint-René 59 930 $ Saint-robert-Bellarmin 28 696 $ Saint-Simon-les-Mines 32 997 $ Saint-Théophile 37 109 $ Saint-Zacharie 85 105 $ TOTAL BEAUCE-SUD 3 548 615 $