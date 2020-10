L'entreprise KaseMe s'engage dans la lutte contre le cancer de la prostate

À l'occasion de la 7e édition de Nœudvembre, KaseMe s'est associée à l'organisme Procure pour participer à sa campagne de sensibilisation invitant les Québécois à lutter contre le cancer de la prostate.

La société KaseMe, située à Saint-Georges, a été créée par Gabriel Bolduc et William Giroux en octobre 2015. On y fabrique des étuis de téléphone cellulaire, d'ordinateur portable, des chargeurs sans fil et autres accessoires.

Pour la campagne de Nœudvembre, l'entreprise beauceronne a travaillé en collaboration avec la designer Jennifer Abel afin d'élaborer un étui au profit de Procure.

Cet organisme collabore également avec d'autres artistes et artisans québécois dans le but de surpasser le cap des 3.5 millions de dollars recueillis depuis le lancement de Nœudvembre en 2014.

« Cette 7e édition de Nœudvembre est unique et touchante puisque nous rendons hommage à notre grand ami Jean Pagé qui nous a quittés l’an dernier suite à un long combat contre le cancer de la prostate, » souligne Laurent Proulx, président directeur général de Procure.