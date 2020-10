Nouveau poste pour la Sûreté du Québec à Saint-Georges

La Sûreté du Québec a annoncé l’ouverture de son tout nouveau poste de la MRC de Beauce-Sartigan au 3100, 120e rue à Saint-Georges.

Ce poste accueille les membres du Centre de Service MRC, Saint-Georges étant également le chef-lieu des postes MRC des Etchemins, de Robert-Cliche et des Appalaches.

Celui-ci pourra accueillir les citoyens, dès demain, soit le 20 octobre.

Ce nouvel édifice permet le regroupement sous un même toit des ressources et besoins de la Sûreté du Québec.

Rappelons que depuis 2012, les effectifs étaient logés à deux lieux distincts afin de continuer à offrir le service de sécurité publique.

Alors que son emplacement a été défini afin de répondre aux besoins de l’ensemble des intervenants publics et que sa conception permet d’offrir un environnement de travail agréable et fonctionnel, ce vaste projet permettra de créer un lien de proximité avec la communauté de la MRC.

Afin de refléter ce lien de proximité, les artistes Cooke-Sasseville ont contribué au projet en créant une œuvre qui décore la façade de l’immeuble. Intitulée « L’accord », cette œuvre, qui s’inscrit dans le cadre de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, est symbolisée par un diapason, vibrant et émettant des ondes. Elle veut illustrer l’accord et l’union entre la Sûreté du Québec et la population.

L’édifice, d’un seul étage, regroupe la zone administrative (accueil, bureaux, salle polyvalente, etc.), les vestiaires, le secteur de la sécurité routière et de protection publique, les enquêtes, les locaux spéciaux ainsi que l’espace d’entreposage nécessaire aux divers équipements nécessaires aux policiers.

Qui plus est, plusieurs mesures environnementales ont été adoptées. Celles-ci visent notamment à augmenter l’efficacité énergétique du bâtiment et à contribuer à la protection de l’environnement. Le projet a été réalisé en vue de l’obtention de la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Maître d’œuvre du projet, la Société québécoise des infrastructures anticipe des économies de l’ordre de 1M$ sur le budget autorisé de 15,8 M$.