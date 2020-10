420 000 $ pour les services de proximité dans Les Etchemins

La MRC des Etchemins a annoncé l’ouverture d’un appel à projets visant à maintenir et à bonifier les services de proximité sur son territoire.

Doté d’une enveloppe de 420 000$, cet appel à projets découle de la phase 3 du Plan de relance économique des Etchemins.

« Les services de proximité sont indispensables à la qualité de vie et au dynamisme de notre milieu. Cet appel à projets visant leur maintien et leur bonification contribuera à ce qu’ils puissent continuer d’exercer un rôle de premier plan dans le développement de nos communautés », a déclaré le préfet de la MRC des Etchemins et maire de Saint-Prosper, Richard Couët.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cet appel à projets, un service de proximité a été défini comme étant tout service qui répond aux besoins essentiels selon les différents cycles de vie des membres de sa communauté, contribue au maintien et/ou au développement de sa communauté, est accessible et intégré dans une vision territoriale, améliore la qualité de vie, le dynamisme et l’attractivité de sa communauté et consolide le sentiment d'appartenance tout en renforçant le tissu social de sa

communauté.

Aucune date limite n'a été fixée pour la présentation d'un projet.

Les promoteurs intéressés à déposer un dossier visant à maintenir et bonifier les services de proximité dans Les Etchemins sont invités à se rendre sur le site Internet de la MRC.

Le Conseil de la MRC des Etchemins a par ailleurs autorisé le 14 octobre dernier quatre aides financières à des projets totalisant des investissements de plus de 1 400 000$ du milieu. Ces projets concernent les secteurs manufacturier, récréotouristique, agroalimentaire et agrotouristique.

Tout d'abord, Domtec à Saint-Prosper a obtenu 58 800 $ pour l'agrandissement de l’usine et l'achat d’un camion.

Ensuite, Douceurs des Appalaches au Lac-Etchemin a reçu 20 200 $ pour la mise en place d’une miellerie et d’une savonnerie.

La Fromagerie Etchemin, au Lac-Etchemin, a obtenu à son tour 95 000 $ pour la mise en place de son établissement.

Enfin, le Mont-Orignal du Lac-Etchemin s'est vu attribué 100 000 $ pour l'amélioration des pistes, du système d’enneigement et l'achat d’un moteur de dépannage pour la remontée sextuple.

À ces projets, s’est ajouté celui de la Distillerie Sainte-Sabine annoncé en septembre, portant les sommes octroyées dans le cadre de la phase 3 du Plan de relance à près de 400 000$. Les détails de ces projets seront dévoilés ultérieurement par la MRC des Etchemins.

Mis sur pied en 2017 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et disposant d’une enveloppe de 5,2 M$, le Plan de relance des Etchemins vise à appuyer des occasions de développement permettant de contribuer au dynamisme et à la pérennité du territoire. Une vingtaine de projets ayant permis de créer et de consolider 266 emplois ont été soutenus dans le cadre de la mise en œuvre des phases 1 et 2 du plan.