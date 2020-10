La bourse en formation agricole remise à un acériculteur d’Irlande

La Fédération régionale de l’UPA et le Collectif en formation agricole de la Chaudière-Appalaches ont remis leur bourse annuelle de 250 $ à Daniel Pinette d’Irlande.

Daniel Pinette est un acériculteur de 49 ans qui œuvre dans la production de sirop d’érable biologique. Il a fait l’acquisition de sa première érablière avec son père en 2000, pour devenir propriétaire unique en 2010.

Ensuite, il a fait l’achat de la terre paternelle avec sa conjointe en 2016 et est ainsi devenu propriétaire d’une seconde érablière.

Aujourd’hui, les deux entreprises dénombrent 6 400 entailles au total.

« Nous proposons plus d’une vingtaine de thématiques en formation acéricole dans la région. Celles-ci traitent de la calibration des instruments de mesure, de la filtration du sirop d’érable et de son emballage, en passant par sa transformation et l’amélioration de son goût. Il y a même une formation sur la reconnaissance des acquis pour le diplôme d’études professionnelles en acériculture qui débute cet automne. Comme l’acériculture est au cœur de notre offre de cours, cette année, nous voulions féliciter les efforts en formation continue d’un producteur acéricole. Ainsi, monsieur Pinette s’est rapidement distingué puisque son nom revenait souvent sur nos listes de présences! », a indiqué Sandy Roy du Collectif en formation agricole de la Chaudière-Appalaches.

« La formation permet d’appliquer différentes techniques pour augmenter les rendements de production et aide à prendre des décisions sur certains changements à apporter dans nos fonctionnements. Elle nous propose d'autres manières de faire », a expliqué Daniel Pinette, qui a suivi, entre autres, de la formation continue sur l’entaillage des érables, la fiscalité agricole, le sirop d’érable de qualité, l’aménagement de l’érablière, la culture du sureau et du ginseng.

Il s’est dit très heureux d’accepter cette bourse, habituellement remise lors de l’Assemblée générale annuelle de la Fédération régionale de l’Union des producteurs agricoles qui, dans le contexte pandémique, a tenu son événement de façon virtuelle le 22 octobre.

Dans les prochaines années, monsieur Pinette a déjà ciblé les formations auxquelles il souhaite participer, soit celles sur l’évaporation de l’eau d’érable, l’installation de la tubulure et l’osmose.

Par l’octroi de cette bourse à un adulte apprenant, la Fédération régionale de l’UPA de la Chaudière Appalaches vient appuyer les efforts du Collectif régional en formation agricole (CRFA) pour sensibiliser les producteurs agricoles, leur main-d’œuvre et leur relève à l’importance de la formation en agriculture.

Les activités de formation offertes par les CRFA visent particulièrement l’acquisition de compétences en gestion, la diversification des productions et les stratégies de valeur ajoutée afin d’assurer la compétitivité des entreprises agricoles et le développement durable du secteur.