La Chambre de commerce de Saint-Georges adapte ses activités à la pandémie

La Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG) a mis en place de nouvelles activités adaptées à la situation de pandémie de COVID-19 pour les entrepreneurs de la région. Activités qui se tiendront par visioconférence.

« Les Beauceronnes et Beaucerons se serrent les coudes dans les moments difficiles. La pandémie de COVID-19 crée une situation socioéconomique sans précédent pour nos commerçants et nos entrepreneurs. Nous croyons que c’est ensemble que l’on va pouvoir surmonter les défis qu’elle amène. C’est le moment de rester unis. C’est pourquoi nous voulons offrir aux gens d’affaires de la région des activités qui leur permettront de poursuivre leurs échanges et les aideront à faire face à la situation », de dire Annie Gilbert, directrice générale de la CCSG.

Le Campus

Au cours des cinq prochains mois, la Chambre de commerce offrira 10 conférences virtuelles et formations mettant en vedette des conférenciers qui discuteront avec les entrepreneurs de différents sujets de l’heure. Lors de ces rencontres, il sera possible de poser des questions.

Le Caucus

Une autre série de cinq rencontres hebdomadaires de réseautage auront lieu. D’une durée de 1h30 chacune pendant lesquelles il sera possible d’échanger avec la même cohorte formée de 15 personnes en affaires de la région. Chaque rencontre qui abordera une thématique spécifique sera dirigée par un animateur.

Les Dîners-causeries

Des conférences virtuelles seront également offertes ponctuellement au cours de la saison 2020-2021. Lors de celles-ci, des entrepreneurs de la région et membres de la Chambre discuteront de divers sujets tels que le recrutement international, l'acquisition d'entreprise, le droit des affaires, les médias sociaux, le marketing et autres. Ces activités gratuites sont offertes exclusivement aux membres.

Il est possible de s'inscrire dès maintenant. Qui plus est, d’autres événements s’ajouteront dans les semaines à venir.

La Chambre de commerce de Saint-Georges est un réseau de gens d’affaires qui favorise le développement économique et voit aux intérêts de ses membres.