Don de 10 000 $ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin 

L"entreprise Mobilier Rustique de Saint-Martin vient de procéder à la remise d’un don de dix mille dollars (10 000 $) à la Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE).

« C’est grâce à des employés exceptionnels et à leur dynamisme que nous pouvons, à nouveau aujourd’hui et comme nous le faisons depuis plusieurs années, soutenir la cause de la santé et appuyer la Fondation », ont indiqué les propriétaires du fabricant, Serge-Paul Quirion et Jean-François Rancourt lors de la remise.

Le don de Mobilier Rustique va à l’acquisition de divers équipements à l’Hôpital de Saint-Georges du CISSS de Chaudière-Appalaches.

« Nous sommes vraiment heureux de redonner à notre communauté. Nos employés, leurs familles de même que l’ensemble de la population, méritent les meilleurs soins et services de santé et nous sommes fiers d’y contribuer. Tout le monde, peu importe son âge, un jour ou l’autre, bénéficiera de ce geste », ont-ils ajouté.

Les responsables de la Fondation Santé Beauce-Etchemin ont tenu à remercier les propriétaires de l'entreprise qui participe à chaque campagne annuelle de financement depuis 25 ans.

La FSBE est un organisme qui contribue au déploiement de soins et de services de santé adaptés aux besoins des gens d’ici, principalement par l’achat des meilleurs équipements médicaux.