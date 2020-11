Les bases de la sécurité machine

Chaque pièce d’une machine présente des risques mécaniques et non mécaniques pour les opérateurs. La sécurité machine existe pour éviter les accidents et les blessures lors de l’utilisation de machines. Les blessures causées par ces équipements peuvent être mineures, comme des égratignures, brûlures ou coupures superficielles, ou bien plus sérieuses comme des fractures, des lacérations profondes et même des amputations.

Les équipements de sécurité pour les machines sont des barrières essentielles pour prévenir efficacement les accidents dans les environnements industriels. Dans cet article, vous trouverez plus d’information sur les bases de la sécurité autour de la machinerie industrielle.

Les principes de sécurité dans un environnement industriel

Avant d’établir des mesures pour assurer la sécurité de tous autour d’équipements mécaniques, il est bien important de comprendre le fonctionnement de ces machines. De plus, les employés qui opèrent ces équipements doivent bien connaître les manipulations officielles et tous les risques reliés à l’utilisation de la machinerie. Afin de s’assurer que les informations sont bien transmises, les entreprises doivent ainsi développer des formations approfondies sur les mesures pour prévenir les accidents.

Voici les principes à appliquer pour prévenir le plus d’accidents près des machines :

Prévenir les contacts

Pour éviter la majorité des accidents, il suffit d’installer des barrières pour éviter que les employés ne soient en contact direct avec des pièces mobiles ou bien tranchantes. La majorité des pièces d’équipements sont conçues avec des pièces solides qui empêchent d’accéder à l’intérieur du mécanisme. Cependant, certaines installations requièrent des protections supplémentaires pour éviter qu’une partie du corps de l’employé ne se retrouve dans la zone dangereuse durant le cycle d’utilisation de la machine.

Ancrer solidement les équipements

Tous les équipements industriels et mécaniques ainsi que leurs protections de sécurité doivent être solidement ancrés et ne pas pouvoir facilement être déplacés par un employé. Il ne faut pas que les barrières puissent être retirées ou facilement omises par les opérateurs. Par ailleurs, il est préférable de fixer solidement les protections de sécurité directement sur la machine. Dans les situations où ce n’est pas possible, les barrières protectrices doivent absolument être attachées à un mur ou une structure solide adjacente.

Ne pas créer de risques supplémentaires

Un dispositif de protection perd tout son sens s’il crée un nouveau risque d’accidents ou de blessures dans un milieu de travail. Lorsque les barrières ne sont pas bien choisies ou mal installées, elles peuvent avoir des coins pointus, des bordures inégales ou des surfaces non finies. Ces protections inadéquates peuvent causer des lacérations et des égratignures. Lors de l’installation d’une barrière protectrice, il est important de s’assurer que les bordures et les coins sont arrondis et rembourrés de manière à éliminer les arêtes vives. De plus, il est important que les protections de sécurité n’obstruent pas la vision de l’opérateur et que le système puisse être nettoyé et lubrifié sans retirer les protecteurs.