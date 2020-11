Plus de 700 000 $ pour la concrétisation de 5 projets dans Beauce-Sud

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a annoncé au nom de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, une aide financière de 716 637 $ pour la concrétisation de cinq initiatives régionales soumises dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).

« Les sommes que nous remettons visent certainement à améliorer la qualité de vie en Beauce et assurer un milieu plus dynamique pour tous » ,a exprimé Samuel Poulin, Député de Beauce-Sud.

La ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ)

Le Cégep Beauce-Appalaches a obtenu un financement de 145 000 $ pour mettre en place une équipe de la LHJAAQ afin d'offrir l’accès aux études supérieures aux jeunes hockeyeurs qui souhaitent poursuivre leur sport à un haut niveau.

Les entreprises de la région pourront parrainer les étudiants-athlètes pour créer des liens et les étudiants-diplômés pourront répondre aux besoins de main-d’œuvre de la région.

Ce projet devrait se réaliser d'ici 2023.

Le Centre universitaire des Appalaches à l’ère du numérique

La Corporation des services universitaires des Appalaches (CUA) a reçu 170 355 $ pour pouvoir renouveler les équipements informatiques et en acquérir de nouveaux d'ici à 2021.

Cela dans le but d’élargir l’offre de cours du Centre universitaire des Appalaches, de rénover et moderniser les classes, les salles de travail et les salles de conférences.

Le CUA souhaite rendre les cours plus accessibles par le biais d’une offre de services multisites avec les universités partenaires offrant déjà de la formation.

Conception de plan et devis pour la réfection du pont Perreault

La Municipalité de Notre-Dame-des-Pins pourra réaliser les plans et les devis afin de poursuivre le processus de restauration du pont Perreault grâce à une aide financière de 64 000 $.

Ces améliorations prévus pour d'ici à 2021, devront permettre le passage des motoneiges, des quads, des vélos et des piétons au dessus de la rivière Chaudière.

Bonification de l’accueil et de l’expérience des voyageurs de la Route Touristique de la Beauce

Destination Beauce pourra réaliser la deuxième phase du projet de la Route Touristique de la Beauce grâce à l'obtention de 245 302 $.

L'objectif de ce projet est de rehausser la qualité de l’expérience offerte par l’installation de structures ludiques et éducatives sur 13 sites touristiques et historiques ciblés.

Un parcours conceptuel de découvertes ayant pour thème le « Miracle Beauceron » devrait se déployer sur les 140 km le long de la rivière Chaudière d'ici 2022.

Démarcheur régional bois sans preneur

L'Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB) a reçu 92 000 $ pour l'embauche d’une personne-ressource pour faire le démarchage nécessaire pour l’implantation d’au moins un projet de transformation des bois sans preneur.

Elle devra cibler les projets potentiels, les programmes de soutien et convaincre les promoteurs de concrétiser leur projet de transformation sur le territoire de Chaudière-Appalaches.

Les années financières de la réalisation de ce projet sont 2020-20023.

« Grâce à ces sommes remises par le gouvernement du Québec, notre MRC peut assurer son développement à plusieurs niveaux. Ces projets vont aussi aider nos organisations et ses utilisateurs à se développer chez nous en Beauce », de dire Normand Roy, Préfet de la MRC Beauce-Sartigan.