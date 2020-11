Concertation régionale de Chaudière-Appalaches : ID Territoires rejoint le comité

Assurant la gestion de l’Entente sectorielle de développement en matière de soutien à la concertation régionale de la Chaudière-Appalaches, la MRC de Beauce-Sartigan a confirmé, lors de sa dernière séance de conseil, l’embauche de l’entreprise ID Territoires qui soutiendra les 9 MRC de la Chaudière-Appalaches et la Ville de Lévis dans la réalisation des objectifs de l’entente.

Outre la consolidation des liens régionaux, ID Territoires aura pour mandat d’assurer la mise en œuvre et le suivi des projets soutenus par les fonds et programmes en matière de développement du territoire, de réaliser des consultations et de recommander des actions en lien avec les priorités régionales établies dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité du territoire et priorisées par la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA).

L’entreprise travaillera sous l’autorité du comité directeur de l’entente, composé des 9 directeurs généraux des MRC de la Chaudière-Appalaches, du directeur général de la Ville de Lévis et d’un représentant du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

L’Entente sectorielle de développement en matière de soutien à la concertation régionale de la Chaudière-Appalaches est financée grâce au Fonds d’appui au rayonnement des régions du MAMH, aux MRC de la Chaudière-Appalaches et à la Ville de Lévis.