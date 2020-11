Aide aux entreprises: appui financier fédéral de 1,8M $ dans Chaudière-Appalaches

La ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, vient d'annoncer une contribution non remboursable de 23,3 millions de dollars accordée aux SADC et CAE dans le cadre du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR).

Pour Chaudière-Appalaches, cet appui se traduit par u montant de 1 761 080 $ qui sera répartir entre les SADC de L'Amiante, de Bellechasse-Etchemins et de Lotbinière ainsi que des CAE Montmagny-L'Islet et Beauce-Chaudière.

Cet appui permettra aux entreprises d’avoir les moyens de passer à travers cette crise et d’être prêtes à rebondir lors de la relance économique.

« Le gouvernement du Canada veut aider les petites entreprises de partout au Québec à s’outiller pour qu’elles puissent rebondir avec vigueur après la crise économique. Grâce à cette aide financière, les SADC et les CAE pourront maintenir leur soutien aux entrepreneurs et aux commerçants de leur région. Ceux-ci créent et maintiennent des emplois de qualité et le gouvernement s’engage à les accompagner. Nous avons été là durant la première vague de la pandémie avec des mesures concrètes et nous serons là pour les aider au fur et à mesure que la situation sanitaire évolue », a indiqué la ministre Joly par voie de communiqué de press

Les 67 SADC (Sociétés d’aide au développement des collectivités) et CAE (Centres d’aide aux entreprises) travaillent depuis près de 40 ans au développement économique de leur collectivité. Le Réseau des SADC et CAE compte 1 400 professionnels et bénévoles qui soutiennent et financent chaque année plus de 10 000 entrepreneurs et projets de développement économique local.