71 entreprises beauceronnes ont profité du Fonds d’aide et de relance régionale

Le Centre aide aux entreprises Beauce-Chaudière Inc. a aidé 71 entreprises beauceronnes au terme du dévoilement du bilan de la première phase du Fonds d’aide et de relance régionale en Chaudière-Appalaches.

Le dévoilement du bilan du FARR dans la région de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale s’est fait lundi avant-midi lors d’une conférence de presse virtuelle.

Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor et Joël Lightbound, secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie et plusieurs acteurs économiques locaux étaient présents.

Mis en place par le gouvernement du Canada en collaboration avec le Réseau des Sociétés d’Aide au développement de la collectivité (SADC) et Centre d’aide aux entreprises (CEA), le FARR a permis d’aider les petites entreprises en région touchées par la COVID-19, qui n’étaient pas admissibles aux autres programmes du gouvernement.

Pour les régions Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale, du 1er juin au 31 août, 7 812 108$ ont été versés à 366 entreprises et 25 projets collectifs.

En Beauce, l'appui financier fourni par le Centre d’aide aux entreprises Beauce-Chaudière Inc. représente 1 426 000$ répartis en 53 prêts et 79 296$ en 18 aides techniques.

Lors de la conférence de presse, il a été annoncé qu’une contribution financière supplémentaire de 2,4 M$ sera versée afin d’aider les petites entreprises des régions Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale par l’intermédiaire des SADC et des CAE.



Plus précisément, les SADC Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Portneuf, Lotbinière, Bellechasse-Etchemins, Amiante et les CAE Montmagny-L’Islet et Beauce-Chaudière pourront compter chacun sur 352 039 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

Le soutien financier additionnel accordé dans le cadre du FARR 2.0 viendra en aide plus précisément aux entreprises les plus touchées par la crise actuelle.

« Avec ce nouvel investissement, nous aidons les petites entreprises à s’outiller pour qu’elles puissent rebondir après la crise économique et devenir encore plus compétitives. Grâce à l’aide financière du gouvernement du Canada, les SADC et CAE pourront maintenir leur soutien aux entrepreneurs et aux commerçants de leur région », commente Jean-Yves Duclos, député de Québec et Président du Conseil du Trésor.

Rappelons que ces investissements régionaux font suite à l’annonce effectuée le 2 octobre dernier par Mélanie Joly, de l’ajout de 600 M$ pour l’ensemble du Canada, dont 23,3 M$ pour les SADC et les CAE du Québec.

Pour l’ensemble du Québec, du 1er juin au 31 août 2020, c’est 2 106 entreprises qui ont obtenu du financement du FARR. 91 % des entreprises touchées n’avaient reçu aucune autre aide des différentes mesures mises en place par le gouvernement fédéral. Les trois principaux secteurs d’activités des entreprises financées sont les services de proximité, le tourisme et les commerces de détail.