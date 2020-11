1,8M$ en Beauce-Nord pour la création du réseau « Accès entreprise Québec » 

La ministre déléguée au Développement économique régional a annoncé la mise sur pied du réseau « Accès entreprise Québec » dans le but de renforcer les services d’accompagnement offerts aux entrepreneurs et aux entreprises, et d’accélérer le développement économique dans chacune des régions du Québec.

Une somme de 97,5M$ sur cinq ans a été octroyée par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) à cet effet pour l’ensemble du Québec.

Pour les MRC Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche, le financement représente, pour chacune, un montant de 900 000$ sur 5 ans pour améliorer et harmoniser les services directs offerts sur le territoire de Beauce-Nord et s’assurer de proposer aux entrepreneurs une approche renouvelée et actuelle de l’entrepreneuriat, a indiqué le député Luc Provençal, par voie de communiqué de presse.

Une approche complémentaire d’accompagnement et de financement des entreprises avec Investissement Québec régional, national et international est également disponible.

« Bien que dans Beauce-Nord nos MRC ont maintenu en vie nos organisations de développement économique, « Accès entreprise Québec » est le coup de pouce financier de notre gouvernment suite à l’abolition du financement des CLD par l’ancien gouvernement libéral. Parce que oui, nous croyons en nos organisations vouées au développement économique locale et régionale. Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB) et le le CLD Robert-Cliche (CLDRC) profiterons de cet investissement qui permettra d’améliorer et d’harmoniser la qualité des services directs aux entrepreneurs et aux entreprises », a indiqué Luc Provençal.

La coordination d’Accès entreprise Québec sera assurée par le MEI, qui s’adjoindra un comité d’orientation national composé des principaux acteurs du développement économique dans les régions. La mise en œuvre sera réalisée en partenariat avec la Fédération québécoise des municipalités, l’Union des municipalités du Québec et d’autres partenaires.