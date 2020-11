900 000$ et deux nouvelles ressources pour la MRC Beauce-Sartigan

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, annonce au nom de la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx, la mise sur pied du réseau Accès entreprise Québec dans le but de renforcer les services d’accompagnement offerts aux entrepreneurs et aux entreprises, afin d’accélérer le développement économique en Beauce.

Ceci s’ajoutera aux services déjà offerts par le Conseil Économique de Beauce et la MRC Beauce-Sartigan.

Pour la MRC Beauce-Sartigan, le financement représente un montant de 900 000$ pour les cinq prochaines années en vue d’améliorer et harmoniser les services directs offerts sur le territoire et s’assurer de proposer aux entrepreneurs une approche renouvelée et actuelle de l’entrepreneuriat.

La MRC du Granit, la MRC des Etchemins et la MRC des Appalaches ayant également des municipalités dans Beauce-Sud vont bénéficier également des sommes de 900 000$ chacune.

Accès entreprise Québec sera la porte d’entrée des entreprises vers les services et les organismes voués aux entrepreneurs.

Le gouvernement compte également adapter les fonds locaux d’investissement (FLI) aux nouvelles réalités auxquelles les entrepreneurs et les entreprises sont confrontés et continuer de collaborer avec les MRC afin de compléter le réseau des fonds locaux de solidarité (FLS), le fond Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) et les autres sources de financement régionales.

« Il s’agit d’une excellente nouvelle économique qui vient s’intégrer aux services du Conseil Économique de Beauce et de la MRC Beauce-Sartigan. La mise en place de ces deux nouvelles ressources aura pour mandat d’identifier les entreprises porteuses, faciliter le démarrage et l’accès aux financements. L’objectif à terme est de consolider et créer des emplois de qualité chez nous. Fondé en 1975, le CEB est une force importante en Beauce que notre gouvernement vient bonifier aujourd’hui », a indiqué le député de Beauce-Sud par voie de communiqué de presse.