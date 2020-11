La MRC des Etchemins lance un répertoire des sites industriels et commerciaux 

La MRC des Etchemins vient d'effectuer le lancement d’un répertoire comprenant les sites industriels et commerciaux situés sur son territoire.

Recensant en un seul endroit des terrains, des bâtiments et des locaux, ce répertoire permettra aux promoteurs d’avoir accès facilement et rapidement aux informations nécessaires à leur développement dans Les Etchemins.

« Avantageusement positionné près du réseau routier provincial et à proximité du marché américain, notre territoire bénéficie de nombreux avantages concurrentiels propices au développement des affaires. Ce répertoire devient un outil de choix pour les promoteurs désirant s’établir ou prendre de l’expansion chez nous », a déclaré par voie de communiqué de presse le préfet de la MRC des Etchemins et maire de Saint-Prosper, Richard Couët.

Les promoteurs intéressés à consulter le Répertoire sont invités à se rendre sur le site Web de la MRC dans la section « Répertoire des sites industriels et commerciaux » sous l’onglet « Développement économique ». Les gens d’affaires désirant afficher gratuitement un site industriel et/ou commercial sur le répertoire sont invités à s'adresser è l'administration de la MRC.

Le Plan de relance : un levier de développement unique

La MRC désire par ailleurs rappeler aux promoteurs l’existence du Plan de relance, un levier de développement économique propre aux Etchemins. Doté d’une enveloppe financière de 2,4M $, ce programme vise notamment à soutenir les gens d’affaires d’ici et d’ailleurs dans leurs projets de développement ou de démarrage d’entreprise.

Lancé à l’été 2020, l’appel à projets de la phase 3 du Plan de relance vise plus précisément à appuyer :

▪ les entreprises ou organisations désirant augmenter leur productivité, diversifier leurs activités ou développer leurs infrastructures;

▪ les projets d’envergure en acériculture, en foresterie et en récréotourisme qui auront un impact important sur l’essor et la pérennité de ces trois secteurs d’activité dans les Etchemins.

Mis sur pied en 2017 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et disposant d’une enveloppe de 5,2 M$, le Plan de relance des Etchemins vise à appuyer des occasions de développement permettant de contribuer au dynamisme et à la pérennité du territoire.

Une vingtaine de projets ayant permis de créer et de consolider 266 emplois ont été soutenus dans le cadre de la mise en œuvre des phases 1 et 2 du plan. Lancée à l’été 2020, la phase 3 du Plan de relance a jusqu’ici permis d’appuyer des projets totalisant des investissements de 1,4 M$ du milieu.