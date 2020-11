Avantis Coopérative se démarque au gala de reconnaissance des experts-conseils 2020

Le 10e Gala de reconnaissance des experts-conseils 2020 de Sollio Agriculture, en mode virtuel, a eu lieu mardi le 10 novembre et visait à souligner le succès et récompenser les efforts fournis au cours de la dernière année par les experts-conseils et les coopératives agricoles.

Parmi les différentes catégories, Avantis Coopérative située à Sainte-Marie, s’est démarquée en remportant six prix, dont celui de Coop numérique de l’année, pour une 2e année consécutive.

Parmi les prix remportés, cinq l’ont été par les experts-conseils de la coopérative. Ils se sont illustrés pour la qualité de leur travail, leurs efforts et leurs bons coups.

- Révélation expert-conseil avicole: Marie-Michèle Gagnon

- Révélation expert-conseil agro environnement: Catherine Dalpé

- Expert-conseil de l'année ruminant-végétal: Daniel Drapeau

- Expert-conseil de l'année porcin: Mario Goupil

Le Prix de la bienveillance est une catégorie particulière qui vise à reconnaître une coopérative ou une personne qui se démarque par ses actions et ses comportements tournés vers les autres.

Parmi plusieurs candidatures reçues, celle de Claude Dumais, expert-conseil ruminant-végétal, a été retenue en raison de son savoir-être auprès des producteurs agricoles et de ses collègues.

Une mention spéciale également aux experts-conseils qui se sont démarqués en étant nominés dans l’une ou l’autre des catégories: Réjean Lavoie, Martin Harton, Marie-Ève Lépine et Isabelle Bourque.

« Avantis Coopérative, est composée d’équipes de gens compétents et dédiés, notre personnel est proactif et à l’écoute des membres et clients, comme en témoigne les reconnaissances reçues dans le cadre de ce Gala annuel » a souligné Gaétan Roger, chef de la direction d’Avantis Coopérative.

« Nous sommes fiers de compter sur des professionnels ayant la passion de l’agriculture et se faisant un devoir d’accompagner les producteurs agricoles de notre région dans leurs défis quotidiens. Au-delà des performances, ce sont les gens qui font la différence », a ajouté Michel Delisle, chef de l’exploitation d’Avantis Coopérative.

À propos d’Avantis Coopérative

Avec un chiffre d’affaires consolidé de 486 millions de dollars, Avantis Coopérative compte 2 550 membres producteurs agricoles ainsi que 12 000 membres entrepreneurs et consommateurs. Les 1 100 employés sont répartis dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale- Nationale, de la Mauricie, des Laurentides, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et au Nouveau-Brunswick.