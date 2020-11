Un appel lancé aux exposants pour le Grand marché de Noël

La Chambre de commerce de Saint-Georges et le Grand Marché Beauce-Sartigan sont présentement en période de recrutement d’exposants pour le Grand marché de Noël de cette année.

Les entreprises régionales telles que les entreprises agroalimentaires ou les vendeurs d’articles cadeaux sont invités à faire partie de cet évènement.

Ce sont les 5, 6, 12 et 13 décembre prochains, de 12 h à 17 h, que se tiendra l'événement sur la place du Grand marché de Saint-Georges (12120, 1ère avenue).



« Encore cette année, le Grand Marché Beauce-Sartigan se transformera en Grand Marché de Noël où l'on y retrouvera l'ambiance des fêtes traditionnelles québécoises! L’endroit idéal pour faire des provisions, trouver des cadeaux et encourager nos marchands locaux », de dire Annie Gilbert, directrice générale de la chambre de commerce de Saint-Georges.

Pour participer en tant qu'exposant, il suffit de s'inscrire sur le site internet de la Chambre de commerce avant le 22 novembre.

Le comité organisateur priorisera les entrepreneurs et les artisans de la région.

La Chambre de commerce de Saint-Georges est un réseau de gens d’affaires qui favorise le développement économique et voit aux intérêts de ses membres grâce à l’exercice de son dynamisme ainsi qu’à son pouvoir de représentation, et ce, dans la région de Saint-Georges et de ses environs.