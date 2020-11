Investissement de 157 M $ pour l'autonomie alimentaire du Québec

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, a dévoilé hier les mesures qui seront prises pour accroître l'autonomie alimentaire du Québec.

Ces mesures vont permettre au secteur bioalimentaire de participer activement à la relance économique du Québec, notamment par la création de 3 800 emplois. Cette annonce fait suite à la mise à jour économique du 12 novembre.

L'investissement de 157 millions de dollars vise notamment à améliorer la productivité des entreprises du secteur bioalimentaire québécois et à en augmenter le nombre.

De plus, le gouvernement compte mettre à profit l'intérêt grandissant des Québécois envers les produits bioalimentaires d'ici pour augmenter leur part de marché. Cette nouvelle approche va créer 3 800 emplois supplémentaires dans nos régions. Le secteur bioalimentaire québécois sera un joueur clé de la relance économique en cours.

L'importance du secteur bioalimentaire a été mise à l'avant-plan dès le début de la pandémie de COVID-19. Bon nombre de consommateurs ont pris conscience de l'importance d'acheter local. Il est important pour le gouvernement de renforcer la capacité du Québec à alimenter ses citoyens et ses citoyennes avec des produits d'ici.

Accroître la production et la productivité

Les principaux facteurs limitatifs de la croissance des secteurs agricoles et de la transformation alimentaire sont le manque de main-d'œuvre et leur productivité.

Une somme de 92,5 millions de dollars sur deux ans servira à soutenir la croissance de l'offre alimentaire et à accroître leur productivité. Ces investissements vont générer des retombées significatives en emplois de qualité et en valeur ajoutée dans toutes les régions du Québec.

Les investissements en robotisation, en automatisation et en amélioration des standards de qualité dans les établissements de transformation alimentaire feront en sorte que davantage de produits agricoles québécois seront transformés chez nous.

Afin d'accélérer l'adoption de technologies et l'acquisition d'équipements pour augmenter la productivité agricole, l'aide financière octroyée par l'entremise de l'initiative ministérielle Productivité végétale sera bonifiée et sera plus accessible. Il sera dorénavant possible pour les entreprises agricoles de déposer des projets en tout temps et plus seulement lors de périodes déterminées.

Grâce à un investissement de 24 millions de dollars, La Financière agricole sera mise à contribution afin d'accélérer les investissements agricoles. Elle bonifiera significativement son niveau d'intervention dans des dossiers complexes et à risque élevé. S'y ajouteront 48 conseillers en financement, dont le mandat sera d'aller sur le terrain, dans l'ensemble des différents secteurs de production et régions, pour permettre la concrétisation de nouveaux projets d'investissement. Une attention particulière sera apportée aux entreprises en démarrage et aux secteurs émergents.

Le gouvernement entend investir pour développer les filières sectorielles qui ont un fort potentiel d'accroissement de l'autonomie alimentaire. Il soutiendra leur développement et renforcera la coordination entre les différents acteurs de ces filières, notamment la production et la transformation au Québec de fruits et de légumes, de bœuf ainsi que de céréales pour l'alimentation humaine.

Favoriser l'achat local

Ce sont 23,4 millions de dollars qui serviront à stimuler la demande pour les produits alimentaires du Québec et à inciter les Québécoises et les Québécois à privilégier les produits d'ici lors de leurs achats. Cette somme s'ajoute aux 12 millions de dollars déjà prévus.

Outre le soutien financier de 2,5 millions de dollars à Aliments du Québec annoncé en octobre dernier, un financement supplémentaire de 15 millions de dollars permettra d'intensifier les campagnes publicitaires et d'appuyer les marques « Aliments du Québec » et ses déclinaisons, notamment par l'ajout d'actions d'identification et de promotion en magasin ainsi que par la multiplication des initiatives de promotion en région.

Pour le milieu institutionnel, la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, annoncée le 22 septembre, pourra profiter de 5,9 millions de dollars additionnels pour rejoindre un plus grand nombre d'établissements du réseau institutionnel (ex. : centres de petite enfance et garderies), pour bonifier le Répertoire des aliments québécois et pour augmenter l'aide aux entreprises pour accéder à ce réseau.

Le défi 12 $

Le gouvernement du Québec profite de l'occasion pour sensibiliser les Québécois et les Québécoises au pouvoir de leur geste d'achat. Si chaque ménage québécois remplace chaque semaine, à l'épicerie ou au restaurant, 12 $ de ses achats de produits étrangers par l'achat d'aliments du Québec, cela permet d'augmenter d'un milliard de dollars par année la demande auprès des agriculteurs, des pêcheurs et des transformateurs alimentaires québécois.

Réactions

Les investissements annoncés par le ministre Lamontagne, constituent une très bonne nouvelle pour les entrepreneurs de la filière agroalimentaire selon la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

L'industrie est en pleine transformation et la crise de la pandémie de COVID-19 ne fait qu'accélérer ce processus. Les sommes allouées aujourd'hui pour faciliter la robotisation des installations agricoles et augmenter la productivité vont donc dans le bon sens. L'appui à la relève agricole est également bienvenu, étant donné les défis importants auxquels sont confrontés les entrepreneurs qui souhaitent passer le relais à la prochaine génération.

De son côté, Sollio Groupe Coopératif a salué aussi les nouvelles mesures rendues publiques par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

En investissant dans le secteur agroalimentaire, le gouvernement du Québec contribue à assurer la vitalité économique des régions du Québec et à répondre à un besoin exprimé clairement par la population québécoise.

L'insécurité des derniers mois a mis en lumière l'importance de se pencher sur l'autosuffisance alimentaire du Québec et Sollio Groupe Coopératif ne peut que se réjouir de l'aide aux producteurs annoncée.

Tel que souligné dans sa vision de la relance économique, Sollio Groupe Coopératif croit fermement que la relance du secteur agroalimentaire passe notamment par la mise en place de mesures visant à inciter la population et les distributeurs à acheter local.