L'entreprise Komutel obtient une mention au Prix performance Québec

L'entreprise Komutel, dont le siège social se trouve à Saint-Georges, a remporté une Mention à l'occasion des Prix performance Québec (PPQ) présentés au Salon sur les meilleures pratiques d'affaires (MPA), qui se tenait aujourd'hui en mode virtuel.

Komutel est une entreprise de télécommunications qui a été fondé en 2001 à Saint-Georges-de-Beauce par Richard Poulin. En 2005, l'organisation signe une entente majeure avec Bell Canada ce qui lui permet de devenir un fournisseur Alliance de Bell Canada.

Par la suite, en 2010 elle obtient sa première reconnaissance en recevant le Trophée Vision de l’entreprise visionnaire de l’année du secteur des communications remis par l’ordre des comptables agréés du Québec et la chambre de commerce de Québec.

La même année, Komutel devient partenaire développeur de BlackBerry (anciennement Research in Motion) et d’Apple pour son produit de Notification d’urgence.

Après s'être fait une place au niveau mondial et avoir reçu plusieurs prix pour ses innovations, l'entreprise de télécommunications ouvre un bureau en Tunisie en 2018.

Aujourd'hui, Richard Poulin est toujours à la tête de Komutel qui dispose de bureaux à Saint-Georges, Montréal, Toronto et en Tunisie.

Les Prix performance Québec (PPQ)

En tout, ce sont 12 organisations québécoises qui se sont vues remettre des prix durant cette journée.

Les PPQ reconnaissent les efforts des entreprises privées et des organismes publics dans leur quête de l'excellence. Toutes ces organisations ont en commun l'application des principes de la gestion de la qualité et la mise en œuvre des meilleures pratiques d'affaires. Les PPQ sont attribués à partir d'un modèle d'évaluation de classe mondiale.

« Les organisations faisant preuve d'initiative et visant l'amélioration continue sont celles qui réussissent le mieux à traverser les crises comme celle liée à la pandémie de la COVID-19. En adoptant un mode de gestion s'appuyant sur la recherche quotidienne d'efficacité et de progrès ainsi que sur les forces de tous les acteurs internes, elles sont mieux outillées pour assurer leur réussite. Je félicite tous les récipiendaires pour leur vision et leur audace, qui leur ont permis de mener à terme des projets prometteurs pour notre économie. » De dire Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation.

Ces Prix performance Québec constituent la plus haute distinction remise annuellement par le gouvernement du Québec aux entreprises privées et aux organismes publics qui se démarquent par la qualité de leur gestion et par leur performance globale.

L'appel de candidatures pour les PPQ 2021 est déjà en cours. Les organisations intéressées doivent visionner la séance d'information visant à les outiller dans la préparation de leur dossier de candidature.

Les participants ont jusqu'au 11 février 2021 pour remplir le formulaire de mise en candidature et jusqu'au 11 mars 2021 pour déposer leur dossier de candidature.