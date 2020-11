Le projet d'agrandissement du parc industriel ira de l'avant

Le parc industriel de Saint-Lambert-de-Lauzon sera agrandi de 1 843 126 pieds carrés. Travaillant en étroite collaboration avec Développement économique Nouvelle-Beauce dans le cadre de ce projet, la Municipalité a conclu une entente en ce sens avec le propriétaire de la terre adjacente.



Dans les dernières années, le parc industriel comptant plus d'une trentaine d’entreprises s’est développé à un tel point que les terrains disponibles étaient devenus une rareté. Son positionnement stratégique, soit sa proximité de Québec et Lévis, de l’autoroute 73 et du réseau ferroviaire, le rend attrayant.



Développement économique Nouvelle-Beauce était ainsi interpellé par des promoteurs qui, en évaluant la possibilité de s’implanter à Saint-Lambert-de-Lauzon, constataient la problématique reliée au manque d’espace. Visionnaire à l’origine du parc industriel, M. Raymond Cadorette a décidé de s’impliquer à nouveau en acceptant de vendre la terre adjacente.



Cet agrandissement permettra d’accueillir de nouvelles entreprises. Et qui dit entreprises dit aussi plusieurs opportunités d’emplois. Les prochaines années s’annoncent donc prometteuses pour le développement économique de la municipalité.

PHOTO - De gauche à droite : L’homme d’affaires et résident de Saint-Lambert-de-Lauzon, Raymond Cadorette, le maire de Saint-Lambert-de-Lauzon, Olivier Dumais et le directeur du développement des affaires et commissaire industriel de Développement économique Nouvelle-Beauce, Claude Drouin.