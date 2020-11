Il n'y a déjà plus de poinsettias aux Serres de Saint-Honoré

Les Serres de Saint-Honoré ont déjà vendu tous leurs plants de poinsettias pour les Fêtes de cette fin d'année.

Chaque année, Éric Lapointe, le propriétaire des Serres, vend environ 1 000 plants de poinsettias pour décorer les tables de Noël des acheteurs beaucerons.

La moitié d'entre eux étaient déjà pré-commandés depuis le mois de juillet.

Cette plante aussi appelée « l'Étoile de Noël » est la plus populaire au Québec pour cette période festive grâce à sa couleur rouge intense.

« J'ai diminué un peu ma production à cause de l'incertitude [dû à la pandémie], mais je pense que j'aurais pu réduire un peu moins », a confié M. Lapointe.

Il est possible de se procurer cette plante dans plusieurs commerces et fleuristes, mais pour une option locale et haut de gamme, les Serres d'Éric Lapointe sont les seules à les produire dans la Beauce.