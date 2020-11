Un prix pour Annie Marcoux de la Bleuetière Marland

La mariveraine Annie Marcoux, de la Bleuetière Marland, s'est vu décerner une bourse de 2 500 $ dans le cadre de la 15e édition de concours Tournez-vous vers l’excellence! de la Financière agricole du Québec (FADQ).

L'entreprise, établie à Sainte-Marie-de-Beauce, œuvre en production fruitière et maraîchère, en acériculture et en agrotourisme.

Le concours souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires dans leur milieu.

« Je voulais proposer aux visiteurs une expérience complète de leur visite à la ferme. Désormais, en plus de l'autocueillette et de la vente de produits frais, nous leur proposons un grand kiosque d'accueil, un bar laitier aux saveurs des saisons, un nouvel air vert aménagé avec mini ferme, un comptoir à pizza doté d'un four à bois napolitain et un menu inspiré des récoltes de la ferme. La réponse de la clientèle est exceptionnelle. Avec la réorientation que j'ai entamée, la Bleuetière Marland s'est taillé une place de choix comme entreprise agrotouristique », a indiqué Mme Marcoux par voie de communiqué de presse.

Le grand gagnant au niveau provincial, qui a reçu une bourse de 5 000 $, est Sébastien Grandmont, de la ferme Le Petit Mas, spécialisée en production d'ail biologique et transformation de fleurs d'ail. L'entreprise est située à Martinville, en Estrie.

« Par ce concours, La Financière agricole est fière de souligner le fruit des efforts des jeunes agriculteurs et de faire l'éloge de l'excellence. Nous tenons cette année la 15e édition de cette activité. Depuis sa mise en place, ce sont près de 400 personnes qui ont présenté leur candidature. Au fil des ans, le concours gagne en notoriété et en popularité. Il offre une visibilité inestimable aux entrepreneurs et une chance de démontrer leur dynamisme, leur créativité et leur passion du métier. Je salue leur talent. Je tiens à féliciter Mme Annie Marcoux, lauréate de cette 15e édition », a fait remarquer Ernest Desrosiers, président-directeur général de la FADQ.