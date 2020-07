Annie Marcoux en lice pour le concours « Tournez-vous vers l’excellence! »

La mariveraine Annie Marcoux compte parmi les dix agricultrices et agriculteurs jeunes entrepreneurs sélectionnés pour la 15e édition de concours Tournez-vous vers l’excellence! de la Financière agricole du Québec (FADQ).

Annie Marcoux travaille à la Bleuetière Marland de Sainte-Marie, une entreprise familiale, qu'elle a joint en 2016, qui œuvre en productions fruitière, maraîchère et acéricole ainsi qu’en agrotourisme.

La jeune femme a mis en place des stratégies pour faire de la bleuetière familiale un attrait agrotouristique majeur dans la région.

Inspirée par les nouvelles tendances et ses voyages, elle veut faire vivre aux gens une expérience authentique. Elle a actualisé l’image de marque de l’entreprise, modernisé ses installations, diversifié son offre alimentaire et pris un virage vert.

Si bien que le chiffre d’affaires a triplé en raison d'une clientèle plus affluente, autant pour la cueillette de fruits et légumes que pour profiter de la majestueuse terrasse, du bar laitier, de l’aire de jeux ou de la fermette.

Annie Marcoux est à la tête de la planification stratégique et de la stratégie de croissance de l’entreprise. Elle est aussi active dans le commerce en ligne et les réseaux sociaux, dans le but d’offrir une expérience sans frontière.

Le dévoilement des gagnants à l’échelle québécoise aura lieu le 24 novembre prochain lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $, deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $ et un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable. Le Fonds d’investissement pour la relève agricole (FIRA) décernera une bourse de 1 500 $ à l’un des candidats qui se sera illustré notamment par l’importance de son encadrement ou de son mentorat.