Un mois de novembre occupé pour La Beauce embauche 

Afin de continuer à soutenir les entreprises de la Beauce dans cette période d’instabilité, La Beauce Embauche a participé à plusieurs activités de recrutement en mode virtuel dont le Salon de l’immigration et de l’intégration ainsi qu’un Job dating.

Salon de l’immigration et de l’intégration

L’événement, qui s’est déroulé en ligne du 11 au 13 novembre grâce à la plateforme virtuelle développée par Immigrant Québec, a attiré plus de 10 000 chercheurs d’emploi provenant du Québec, du Canada et de l’international. La Beauce a fait bonne figure avec deux kiosques à sa disposition, attirant plus de 800 candidats. Soulignons que la conférence sur la Beauce a également été écoutée à plusieurs reprises, soit plus de 60 fois, collaborant à l’achalandage aux kiosques.

La région a fait preuve de solidarité en se regroupant pour offrir une offre complète: les emplois, les études, les services d’accompagnement pour l’accueil et l’intégration. La Beauce embauche représentait les emplois de plus de 50 entreprises beauceronnes, dont cinq d’entre elles étaient présentes pour discuter avec les chercheurs d’emploi, soit : Masonite, Perfection, Purolator, Boulangerie St-Méthode et Les Industries Bernard.

Les institutions d’enseignement se sont également jointes à l’activité : Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin et le Cégep Beauce-Appalaches. Les Carrefours jeunesse-emploi et Places aux jeunes de Beauce-Sud et Beauce-Nord étaient présents pour répondre aux questionnements entourant l’intégration en région. Lors des trois jours du salon, 667 candidats ont déposé leur CV pour des postes offerts en Beauce.

Job Dating

La Beauce embauche a également organisé, en collaboration avec La Maisonnée, un Job dating le 25 novembre dernier. Neuf entreprises beauceronnes ont participé à l’activité totalisant plus de 29 postes disponibles pour les chercheurs d’emploi. Plus de 20 entrevues ont été réalisées lors de cette journée. Soulignons que La Maisonnée offre aux personnes immigrantes des services d’employabilité et d’insertion en emploi, ainsi que des services en matière d’accueil et d’établissement.

Les entreprises désirant rejoindre l’initiative ou renouveler leur abonnement pour l’année 2021, peuvent le faire dès maintenant via le site Internet de la Beauce Embauche.