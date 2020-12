Les deux usines de production de cannabis médicinal obtiennent leur licence

Les deux entreprises de production de cannabis médicinal, installées dans le parc industriel de Beauceville, viennent finalement d'obtenir les autorisations officielles de Santé Canada pour faire pousser des plants de marijuana.

« Enfin! On est bien content! », s'est écrié tout joyeux le président et directeur général des Entreprises Cannada’s Best Inc, Éric Poulin, qui s'est lancé dans cette aventure, voilà déjà trois ans, avec son partenaire, Emmanuel-Gabriel Mathieu, qui agit comme vice-président et chef de la production.

L'autre producteur installé dans le parc d'affaires beaucevillois, La Hoja (La feuille), a également obtenu sa licence de l'administration fédérale pour mettre en marche la plantation a indiqué à EnBeauce,com Carl Couture, l'un des quatre partenaires. « On commence la production lundi », a-t-il assuré.

La micro-licence permettra une production de 2150 pieds carrés de couvert végétal à tous les deux mois dans l'usine d'une superficie de 8 000 pieds carrés. Ici, les plants poussent dans le sol comme dans une serre. Une dizaine emplois seront créés pour un investissement de 1,5M$, un projet qui a mûri pendant deux ans, de signaler M. Couture.

Pour leur part, Les Entreprises Cannada’s Best Inc comptent sur une bâtisse de 120′ X 70′ qui permettra une culture en aéroponie, c'est-à-dire que les racines de la plante sont maintenues en suspension dans le vide et aspergées régulièrement d'eau et de solution nutritive à l’intérieur d’une chambre d’aspersion. Cette technique a été développée pour la culture de fruits et de légumes lors des expéditions dans l'espace.

Ici aussi, les proprios ont investi un million et demi de dollars pour leur compagnie.