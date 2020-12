L.L. Lessard produira plus d'un million de masques par mois

Le fabricant L.L. Lessard vient d'installer, dans son usine de Saint-Joseph-de-Beauce, un nouvel équipement automatisé de couture en mesure de produire plus d’un million de masques par mois

L'entreprise familiale s'est associée avec Groupe Trium pour acheter cette unité de couture qui fabrique plusieurs dizaines de masques à la minute.

Le nouvel équipement, qui a nécessité un investissement de plus d’un demi-million $, est une technologie développée au Québec mise à l’essai avec succès au cours des derniers mois

« Le personnel est tout excité et moi aussi, a confié le directeur et propriétaire, Louis Lessard, lors d'une entretien téléphonique avec EnBeauce.com. Nous sommes très fiers d'avoir pu développer cet outil ici. »

L.L. Lessard se spécialise dans la fabrication d’uniforme scolaire et de vêtements de travail, entre autres. Le nouvel outil permettra une production des masques à trois épaisseurs, autant jetables que réutilisables.

La matière sélectionnée pour les masques réutilisables est une combinaison brevetée souvent utilisée dans le monde médical, car elle assure l’éradication de 99.99% des bactéries et des virus les plus courants.

Un simple lavage à l’eau de Javel réactive le chlore contenu dans ses fibres pour garantir à l’usager une protection optimale.

« Ces masques sont ainsi très appréciés pour leurs propriétés antibactériennes et virucides, qui les rendent particulièrement efficaces en termes de prévention. L’impact écologique est une autre préoccupation importante lors de l’achat d’un produit d’hygiène, et ces masques peuvent être lavés et séchés jusqu’à 50 fois », de préciser M. Lessard

Outre la cinquantaine de travailleurs que compte L.L. Lessard, l'investissement contribuera à créer des emplois en Beauce et permettra à des couturières expérimentées de se rediriger vers d’autres projets à valeur ajoutée, signale le propriétaire.

Selon Louis Lessard, la situation actuelle amène les PME à travailler ensemble pour mieux s’adapter et se réinventer, comme l'association de son entreprise avec Groupe Trium.

La production de masques à l'usine de Saint-Joseph débute ce mois-ci.