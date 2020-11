Près de 155 000$ pour les gens d’affaires des Etchemins 

La MRC des Etchemins est a annoncé lors d’une conférence de presse virtuelle lundi, l’octroi de près de 155 000 $ à trois projets déposés par des entreprises des Etchemins.

Atelier Pruno (Saint-Prosper)

Un investissement de 29 926$ viendra soutenir l’achat d’un tour numérique automatisé. Martial Pruneau indiquait lors de la conférence de presse que cette nouvelle machine lui permettra ainsi de rajeunir son équipement, de diminuer le temps de la mise en marche et d’augmenter sa production.

Selon M. Pruneau cet achat était nécessaire afin de répondre à une augmentation de la demande prévue lorsque leur nouveau site de commande en ligne verra le jour.

Camping Lac-Etchemin (Lac-Etchemin)

Une aide financière de 64 418,35$ participera à l’ajout de 75 nouveaux terrains pour ce camping achalandé. En effet, les propriétaires du camping ont indiqué avoir accueilli énormément de visiteurs dans la dernière année malgré le contexte de pandémie. Le camping qui roulait à pleine capacité pendant plusieurs moments de la saison touristique pourra donc augmenter le nombre de campeurs qu’il peut accueillir.

Les Sucreries DL (Lac-Etchemin)

Finalement, du côté des Sucreries DL, 52 426$ a été octroyé pour l’implantation d’un verger de bleuets et la construction d’une boutique agrotouristique dotée d’une salle de transformation et de conditionnement. Natacha Lagarde de Sucreries DL a grandement apprécié cet aide financière d’autant plus que son entreprise a présentement le vent dans les voiles. Elle affirme que les gens ont grandement répondu à l’appel de l’achat local. Elle a maintenant le beau problème d’avoir énormément de pain sur la planche afin de répondre à l’achalandage!

Tous ces investissements s’inscrivent dans le cadre de la phase 3 du Plan de relance économique des Etchemins. Ces projets qui totalisent des investissements de près de 770 000$ du milieu, concernent principalement les secteurs industriel, acéricole, récréotouristique, agroalimentaire et agrotouristique.

« La phase 3 du Plan de relance a jusqu’ici généré des investissements de plus de 2 700 000$ du milieu. Ces projets de développement et d’optimisation dans des secteurs très variés démontrent une fois de plus le dynamisme de nos gens d’affaires », a déclaré le préfet de la MRC des Etchemins et maire de Saint-Prosper, monsieur Richard Couët.

Les projets appuyés lors de la dernière séance du Conseil de la MRC s’ajoutent à ceux de la Distillerie Sainte-Sabine, de Domtec, de la Fromagerie Etchemin, du Mont-Orignal et de Douceurs des Appalaches annoncés dans les derniers mois et portant les sommes octroyées dans le cadre de la phase 3 du Plan de relance économique à près de 530 000$.

Le Plan de relance des Etchemins

Mis sur pied en 2017 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et disposant d’une enveloppe de 5,2 M$, le Plan de relance des Etchemins vise à appuyer des occasions de développement d’affaires sur le territoire des Etchemins. Les entreprises privées reçoivent ainsi une contribution équivalant à 20% du montant de leur investissement pour la réalisation de leur projet . Une vingtaine de projets ayant permis de créer et de consolider 266 emplois ont été soutenus dans le cadre de la mise en œuvre des phases 1 et 2 du plan.