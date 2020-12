Boa-Franc contribue pour une onzième année à la campagne de financement de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches en remettant un don de 40 864 $ à l'organisme.

En tout, c’est plus de 92 000 $ que Boa-Franc, ses employés et partenaires d’affaires ont pu remettre cette année à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

Boa-Franc, dont le siège social est établi à Saint-Georges, une entreprise de fabrication de planchers de bois franc depuis 1983.