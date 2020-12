Sept cas positifs de COVID-19 dans une usine de Boa-Franc

Malgré d’importantes mesures sanitaires mises en place chez Boa-Franc depuis les derniers mois, sept cas positifs à la COVID-19 ont été déclarés dans les dernières 48 heures au sein de l’usine située sur le site de la 108e rue à Saint- Georges qui compte plus de 200 employés.

Les personnes qui ont été en contacts directs et prolongés avec ces employés ont été retirées du travail et plusieurs d’entre elles sont en attente de résultats suite aux tests de dépistage effectués.

Par mesure de sécurité et pour le bien de ses employés, Boa-Franc a décidé de suspendre pour quelques jours ses opérations sur ce site.

Cette période d’arrêt permettra d’effectuer la désinfection complète des lieux par une entreprise spécialisée

dans le domaine et donner le temps nécessaire pour recevoir les résultats de tous les tests de dépistage effectués à ce jour.

Il n’y a cependant aucun risque concernant la seconde usine de Boa-Franc, située sur la 98e rue à Saint-Georges. Cette deuxième usine poursuit ses opérations normalement.

« Nous suivons évidemment les recommandations qui sont formulées par les intervenants de la santé publique et de la CNESST et nos protocoles sanitaires seront revus en conséquence. La gestion des risques demeure notre priorité pour l'organisation et pour la santé de nos employés. Comme pour la population générale, nos employés comprennent l'importance des mesures sanitaires mises en place et y adhèrent de façon sérieuse », a affirmé Pierre Thabet, Président de Boa-Franc.