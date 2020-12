La Beauce sera présente au Marché de Noël de Québec

Une quinzaine d’entreprises de la Beauce se relayeront, du 3 au 27 décembre, pour faire connaître leur offre de produits agrotouristiques et d’expériences du temps des Fêtes dans le cadre du Marché de Noël extérieur du Grand Marché de Québec.

C'est l'organisme Destination Beauce qui a mis sur pied cette démarche de campagne promotionnelle.

Chaque acheteur du kiosque beauceron repartira avec de l’information sur la région et une carte de souhaits à l’image des paysages hivernaux d’ici.

Aussi, chaque mercredi à compter du 9 décembre, un chèque-cadeau d’une valeur de 50$ sera tiré sur la page Facebook de Destination Beauce pour dépenser dans le kiosque de la Beauce à Québec, du 9 au 27 décembre.

« Voici une belle occasion de rencontrer nos producteurs dynamiques, de découvrir des produits extraordinaires mais surtout, d'encourager local ! Nous avons des activités de plein air à faire l’hiver dans notre magnifique région qui seront également présentées au kiosque par l’équipe de Destination Beauce et différents partenaires.», a indiqué Marie-Émilie Slater, directrice du développement touristique de l'organisme au moment de l'annonce..

Les heures d’ouverture du kiosque sont les jeudis et vendredis de 9 h à 18 h et les samedis et dimanches de 9 h à 17 h.

Les visiteurs du Grand Marché de Québec pourront donc rencontrer le 4 décembre le Café-Bistro Temps souviens-tu? de Saint-Victor et son sucre à la crème, le 5 décembre, la Cache du Golf de Beauceville et ses forfaits en compagnie de la Cabane à Pierre de Frampton qui cuisinera des crêpes les samedi et dimanche 5 et 6 décembre.

La semaine suivante, le 10 décembre, l’Entrepôt A.R. de Saint-Martin sera sur place avec ses décorations festives. Les produits de bleuets et d’érable de la Bleuetière Goulet de Saint-Frédéric seront à l'honneur le 11 décembre.

La nouvelle entreprise d’Or inc. de Saint-Théophile sera présente avec le Domaine Faucher le samedi 12 décembre alors que les tartes et cidres du Verger à Ti-Paul de Saint-Elzéar seront disponibles le 13 décembre.

Pour la dernière fin de semaine, la Boulangerie du Gîte à la Marguerite de Saint-Gédéon sera au kiosque le jeudi 17 décembre pour faire goûter ses produits maison, le Domaine du Radar de Saint-Sylvestre fera connaître son offre de luge autrichienne et sa panoplie d’hébergement le vendredi 18 décembre.

La Pralinière sera également à l’horaire le samedi 19 décembre et les Sucreries de Chloé de Vallée-Jonction aura sa tire et ses produits d’érable en démonstration le samedi 20 décembre pour le plaisir des gourmands. Le jeudi 24 décembre, l’entrepôt A.R.de Saint-Martin reviendra au kiosque avec des idées cadeaux pour les retardataires!

L’équipe de Destination Beauce sera pour sa part au kiosque les 26 et 27 décembre pour faire la vente de galette des Rois, préparées en collaboration par les Pères nature.

La campagne promotionnelle « Offrez la Beauce » incluant la participation au Grand Marché est officiellement en branle et s’étirera jusqu’au début janvier. La campagne est estimée à près de 5 000$ et une campagne de valeur égale est à venir pour faire la promotion des sports d’hiver dans la région pour le reste de l’hiver, ont fait savoir les promoteurs.