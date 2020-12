1 431 358 $ pour soutenir les jeunes du milieu de la communication graphique

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, a annoncé une aide financière de 1 431 358 $ au Comité sectoriel de main-d'œuvre (CSMO) des communications graphiques du Québec pour son projet d'intégration en emploi.

Soutenant 90 jeunes finissants, ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Jeunes en mouvement vers l'emploi (JME).

L'initiative concerne les jeunes de 15 à 30 ans qui suivent une formation professionnelle ou technique ou qui ont récemment obtenu un certificat de formation à un métier semi-spécialisé en communications graphiques. Ces jeunes acquerront une première expérience de travail en lien avec leur formation. Cela leur permettra aussi de mettre à profit leur dynamisme et leur créativité.

Grâce à ce projet, ces jeunes de partout au Québec vivront une expérience de travail valorisante et concrète d'une durée de 26 semaines dans l'une des entreprises qui participent à l'initiative.

« Plus de la moitié des entreprises du secteur de l'imprimerie s'attendent à connaître des difficultés de recrutement dans les prochaines années. Les postes offerts dépassent le nombre de diplômés. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, la participation active des jeunes au marché du travail est essentielle à la relance et à la vitalité économiques du Québec. Les entreprises ont tout à gagner du dynamisme et de la créativité des jeunes Québécois et Québécoises. C'est pourquoi notre gouvernement tient à soutenir les initiatives qui visent leur intégration active au marché du travail. Cette aide financière de plus de 1,4 million de dollars permettra à 90 jeunes de répondre à des besoins criants de main-d'œuvre », de dire Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

Cette annonce découle de l'appel de projets lancé en février dernier qui visait les organisations qui œuvrent auprès des jeunes ayant des difficultés à intégrer le marché du travail.

Rappelons que 104 projets, soit 95 régionaux et 9 nationaux, se partageront 54 894 500 $, pour deux ans, dans le cadre du programme JME. Au total, ces initiatives permettront à environ 5 600 jeunes de s'intégrer de façon durable au marché du travail ou de les accompagner dans leur processus de choix de carrière.