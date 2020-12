Un 7e certificat d'excellence pour le Centre de communication santé de CAUCA

Le Centre de communication santé (CCS) de CAUCA vient d'être accrédité pour une septième fois consécutive en tant que » Centre d’excellence en répartition médicale d’urgence » par le Conseil d’accréditation de l’lnternational Academies of Emergency Dispatch.

L'organisme en a fait l'annonce aujourd'hui par voie de communiqué de presse. CAUCA dessert plus de 560 municipalités au Québec et emploie près de 150 personnes. Son siège social et la centrale principale sont situés à Saint-Georges.

Cette division de CAUCA, qui a reçu cette nouvelle accréditation, agit à titre de centre secondaire pour le traitement des appels en santé pour la région de Chaudière-Appalaches. Le rôle du CCS est de recevoir et de traiter les appels nécessitant l’intervention des services préhospitaliers d’urgence puis d’en assurer une répartition optimale.

« L’équipe et la compétence font la différence dans une telle démarche. Notre centre d’excellence, c’est la somme des efforts collectifs et soutenus réalisés par l’équipe », a commenté le directeur général du centre, Alex Bernier.

L'organisation qui a décerné l'accrédition, l’International Academy of Emergency Medical Dispatch, a été fondée en 1988 afin d’établir les normes mondiales pour le domaine de la répartition médicale d’urgence. Elle est présente sur six continents, 57 pays et représente 3719 centres de communication. L’Accréditation des centres d’excellence est l’une des reconnaissances des plus significatives de l’Académie.

CAUCA est accrédité centre d’excellence, et ce, depuis plus de 20 ans. La démarche de réaccréditation s’effectue à tous les trois ans. Parmi les 3719 centres, seulement trois CCS sont accrédités mondialement sans interruption, dont CAUCA. L’organisation en est d'ailleurs très fière.