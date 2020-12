Avec la participation du Fonds immobilier de solidarité FTQ et plusieurs autres partenaires, Han-Logement vise la construction de 400 nouveaux logements abordables pour personnes à mobilité réduite d’ici 5 ans, dont certains en Beauce.

L’organisme à but non lucratif (OBNL) Han-Logement a pour mission d’améliorer les conditions d’habitation des personnes ayant un handicap physique ou une déficience intellectuelle et dont les revenus modestes ne permettent pas de se loger adéquatement.

Le projet – 50 immeubles de 8 logements – seront construits dans 40 à 50 municipalités de cinq régions du Québec d’ici 2026. Outre la Beauce (Saint-Georges), les autres régions visées pour cette période sont l'Estrie, la Montérégie, le Centre-du-Québec et la Mauricie.

La construction est évaluée à près de 80 millions $ et bénéficie de la contribution de plusieurs partenaires dont les municipalités participantes par le don d’un terrain, de donateurs privés, de Desjardins Entreprises et de la Caisse d’économie solidaire Desjardins.

« Nous avons un modèle d’affaires novateur, économiquement viable et autonome puisque les revenus de loyers couvrent 100 % des coûts d’opération. Par ailleurs, le concept d’habitations sociales que nous proposons tient compte des nouveaux enjeux de distanciation en offrant des immeubles de huit logements sur un seul niveau et sans aires communes. Comme nous l’avons toujours fait, nous voulons faire du bien une ville à la fois, une personne à la fois », a indiqué Paul Champagne, directeur général d'Han-Logement par voie de communiqué de presse.