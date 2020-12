Près de 540 000 $ pour appuyer six projets dans la MRC des Etchemins

La MRC des Etchemins a annoncé l’octroi de près de 540 000 $ à six projets déposés dans le cadre de la phase 3 du Plan de relance économique.

Ces projets qui totalisent des investissements du milieu de plus de 3 800 000 $ , concernent principalement les secteurs forestier, récréotouristique, agricole, agroalimentaire, agrotouristique et industriel.

On compte :

- Pépins inc. (Lac-Etchemin): projet écotouristique La Pralinière – 15 404 $

- Municipalité de Sainte-Justine : agrandissement du parc industriel – 122 310 $

- Entreprise E.M. inc. (Saint-Magloire): projet Eco Icegrip – 60 000$

- Nordika Nutraceutiques inc. (Sainte-Aurélie) : microproduction de cannabis – 150 000$

- TECA Flore inc. (Saint-Prosper) : pépinière de cannabis – 150 000$

- Comité développement Sainte-Sabine : organisation d’une manche du Championnat provincial de snocross, le Snocross des Etchemins - 39 346$

« [L'ensemble des projets de] la phase 3 du Plan de relance ont jusqu’ici généré des investissements de plus de 6 500 000 $ du milieu. Les projets annoncés aujourd’hui contribueront au développement et à la diversification économique des Etchemins, en plus de favoriser le rayonnement de notre territoire », a déclaré le préfet de la MRC des Etchemins et maire de Saint-Prosper, Richard Couët.

Les projets appuyés lors de la dernière séance du Conseil de la MRC s’ajoutent à ceux de la Distillerie Sainte-Sabine, de Domtec, de la Fromagerie Etchemin, du Mont-Orignal, de Douceurs des Appalaches, des Sucreries DL, d’Atelier Pruno et du Camping Lac-Etchemin annoncés dans les derniers mois et portant les sommes octroyées dans le cadre de la phase 3 du Plan de relance économique à près de 1 065 000$.