Saint-Georges a autorisé 2,8 M$ de travaux en novembre

La Ville de Saint-Georges a donné son autorisation à 91 permis de construction et rénovation au cours du mois de novembre pour une valeur de 2 873 700 $.

Les projets les plus importants, autorisés le mois dernier, permettront notamment la construction de nouveaux bâtiments résidentiels.

Après les 11 premiers mois de l’année 2020, le Service d’urbanisme a autorisé 1775 permis pour une valeur de 91,1 M$ soit 12 M$ de plus que la période correspondante en 2019 et 1 M$ de moins qu’en 2018, année record sur le plan des investissements.

Les travaux autorisés en 2020 permettront entre autres l’addition de 247 unités de logement sur le territoire de la Ville.

Si l’on compare avec l’an dernier, on note une hausse des investissements de 10,7 M$ dans le secteur institutionnel, 7,1 M$ dans la catégorie des habitations jumelées et 3 M$ dans les habitations unifamiliales. On constate par contre une baisse de 9,3 M$ dans le secteur commercial.