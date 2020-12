L'entreprise audiovisuelle Oranje se classe au niveau international

L’agence de production vidéo Oranje, basée à Vallée-Jonction, s'est classé parmi le prestigieux Global 1000 de Clutch.

Ce palmarès met en lumière les fournisseurs de service aux entreprises les plus performants dans le monde selon ces critères suivant : les commentaires des clients, le niveau d’expertise de la firme et sa capacité à livrer des résultats. Cette année Oranje se place dans la position de 716 où plus de 200 000 compagnies ont été évaluées.

Malgré l’année qui se termine, l’agence est en croissance.

Avec une soixantaine de jours de tournage dans la dernière année, plus de 350 vidéos ont vu le jour en 2020 pour des entreprises comme Tafisa, BRP et Mondou.

« Pour une entreprise créative comme la nôtre, bien implantée en Beauce, c’est un honneur de travailler avec ces grands noms et de faire partie du Top 1000 de Clutch. Les efforts de notre équipe sont récompensés », ont souligné Julien Savoie et Samuel Nadeau, cofondateurs et copropriétaires de l’agence.

Notons qu’Oranje s’est aussi distinguée dernièrement aux 2020 Summit Awards pour sa collaboration avec Groupe BMR.