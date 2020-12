Recherche d'artisans pour la 5e édition de l'Accélérateur des artisans du Québec

Quartier artisan prépare la 5e édition de son Accélérateur des artisans du Québec et lance un appel de candidatures du 11 janvier au 5 février prochain afin de sélectionner les huit artisans entrepreneurs qui feront partie de la cohorte 2021.

En 2021, le programme de l'Accélérateur sera hybride, soit en partie en ligne et en partie lors de séjours à Lac-Mégantic.

De mars à septembre, les artisans entrepreneurs sélectionnés seront plongés dans un parcours de contenus thématiques et adaptés, couplés à 15 h de coaching individuel de la part de collaborateurs chevronnés.



Cet appel de candidatures est ouvert aux artisans, créateurs et designers makers de toutes les régions du Québec qui travaillent des matières premières selon un savoir-faire, les transforment en produits originaux et les commercialisent activement depuis plus d'un an.



La date limite de dépôt des candidatures est le vendredi 5 février 2021 à 23 h HNE.

Depuis ses débuts en 2016, le programme de l'Accélérateur, unique au Québec, a accompagné 34 artisans dans la croissance de leur entreprise.

Concrètement, chez les participants des dernières cohortes, on note une augmentation moyenne de 42 % de leurs revenus d'entreprises suite à leur participation. Tel qu’en témoigne l’ancienne accélérée et lauréate du prestigieux prix Etsy Design Awards 2020 dans la catégorie vêtements, Noémie Vaillancourt (Noémiah), l’Accélérateur est un programme hautement estimé de la communauté artisane, axé sur le partage entre pairs, la pratique, l’expérience et la solidarité.



« C’est avec bonheur et fébrilité que j’attendais le rendez-vous mensuel à Lac-Mégantic, cette retraite au cœur d’une ville accueillante, entourée d’artisans et de mentors bienveillants », a souligné Noémiah.

L’Accélérateur des artisans du Québec, c’est le premier parcours d’accompagnement créé sur mesure pour les artisans, créateurs et designers qui vivent de leur savoir-faire à travers un projet entrepreneurial.