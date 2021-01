Patrice Vachon : nouveau propriétaire de Maisons MCG

Patrice Vachon est le nouveau propriétaire de Maisons MCG, à Saint-Joseph-de-Beauce, qui se spécialise dans la fabrication de bâtiments modulaires résidentiels, institutionnels et commerciaux.

Il a saisi cette opportunité après avoir été à la direction générale de l’usine depuis 2018.

Cumulant plus de 30 ans d’expérience dans le domaine modulaire, c’est sa solide expertise en affaires et en gestion qui l’a mené vers l’acquisition de l’entreprise, propriété de NISK Constructions au Mistassini.



« Mon équipe est la valeur première de mon entreprise ! Je souhaite d’ailleurs continuer à développer une belle culture où les employés sont heureux de travailler et sont engagés dans notre mission et nos valeurs », a souligné Patrice Vachon.

Le CLD Robert-Cliche a accompagné M. Vachon tout au long de son processus d’acquisition d’entreprise.

Le maire de Saint-Joseph-de-Beauce, Pierre Gilbert, a quant à lui rappelé que le développement industriel est au cœur des préoccupations pour assurer la vitalité et la prospérité des régions.

« Quelle bonne nouvelle de voir cette entreprise se renouveler dans notre parc industriel et de donner une nouvelle vocation à une bâtisse anciennement occupée par Habitec. M. Vachon, je ne vous souhaite pas bonne chance, mais bon succès ! Réussir en affaires, ce n’est pas avoir de la chance. C’est avoir une vision, savoir bien s’entourer et prendre les bonnes décisions au bon moment. Avec votre expertise et votre équipe, vous avez tout pour réussir », a-t-il exprimé.