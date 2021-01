Les chambres de commerce demandent plus de soutien aux entreprises

La Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG) et la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCIN-B) demandent au gouvernement que le support aux entreprises et la vaccination de la population deviennent des priorités nationales.

Dans un communiqué de presse national diffusé en collaboration avec la FCCQ, les organismes « demeurent vivement préoccupées » par l’état des entreprises québécoises et s’inquiètent pour la survie de plusieurs.

Les chambres de commerce accueillent favorablement l’ouverture du gouvernement pour maintenir certaines activités économiques, mais rappellent qu’une aide financière directe plus importante que ce qui a été annoncé par le passé devrait être prévue.

« Le maintien de ces activités était essentiel. Leur fermeture, même temporaire, aurait pu avoir un impact très négatif sur leur compétitivité et sur la chaîne d’approvisionnement de biens essentiels qui sont distribués dans les épiceries et pharmacies. Les chantiers de construction ne représentent pas un foyer d’éclosion déterminant et les retards occasionnés par leur fermeture auraient eu des conséquences majeures sur la réalisation de projets publics et privés importants », ont déclaré Annie Gilbert, directrice générale de la CCSG et Chantal Gravel, présidente de la CCINB.

Vaccination et aide financière

Le gouvernement doit maintenant plancher sur deux priorités nationales : maximiser la distribution et l’administration des vaccins et s’assurer que les aides de soutien aux entreprises soient les plus directes et les plus efficaces possible.

« Le gouvernement doit présenter et exécuter rapidement un plan de vaccination cohérent et efficace. Par ailleurs, pour couvrir un maximum d’entreprises ayant besoin d’une aide financière pour survivre, l’enveloppe globale devrait être augmentée et la notion d’aide directe devrait être privilégiée. », a indiqué pour sa part Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.