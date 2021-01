Hausse de 1% de la valeur foncière des maisons en Chaudière-Appalaches

La valeur foncière des maisons unifamiliales dans la région administrative de Chaudière-Appalaches a augmenté d'un pour cent en un an, selon une étude de Hellosafe, construite sur la base de sources publiques Panorama des régions du Québec. édition 2020 publié par le site officiel statistique.quebec.ca.

En moyenne, on observe une croissance de cette valeur de 4.1% sur l’ensemble du Québec entre 2019 et 2020. Une augmentation de cette ampleur n’avait plus été enregistrée depuis 2014. Cette hausse est principalement due à la forte croissance de la valeur des biens immobiliers à Montréal, qui se répercute sur la moyenne générale de la province. En effet, en 2020, Montréal a enregistré une hausse de 12% de la valeur foncière des résidences unifamiliales par rapport à 2019.

Par contre, la région de Chaudière-Appalaches enregistre une baisse de 2,2% entre 2019 et 2020 de la valeur foncière des copropriétés, la plus forte chute sur l’ensemble du Québec, alors que la moyenne provinciale présente une hausse de 4,5% sur l’année par rapport à 2019.

HelloSafe est une plateforme de comparaison du marché canadien de l’assurance, appartenant au groupe Safe, financé par Blue, une société de capital-risque des technologies de l’assurance.